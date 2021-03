El sábado, en la Regata Promocional, el CBC sumó cinco victorias y fue el club más ganador de la jornada. Y el domingo, en la Oficial, logró tres triunfos y un podio. La Copa "Hugo Guido Ineichen" quedó para Náutico Zárate. Después del largo parate que impuso la pandemia de coronavirus, el pasado fin de semana comenzó la temporada oficial 2021 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). Fue en la Pista de Remo de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, donde el sábado se desarrolló la Regata Promocional organizada por el Club Náutico Villa Constitución y el domingo, la Regata Oficial de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) Nº 246. Y allí dijo presente el Campana Boat Club, cuyos remeros tuvieron destacadas actuaciones tanto sábado como domingo. En primera instancia, en la Regata Promocional CNVC, logró cinco primeros puestos y fue uno el club con victorias de la jornada, superando a Buenos Aires Rowing Club, Club de Regatas América y Club de Regatas Rosario, que cosecharon cuatro cada uno. Los triunfos del pre-equipo de la institución de nuestra ciudad fueron obtenidos por Julieta Paredes (Single Paseo Sub 12 femenino), Tomás Paredes (Single Paseo Sub 14 masculino), Alan Montenegro (Single Paseo Sub 16 masculino) y Ludmila D´Angelo (en Single Paseo Sub 16 femenino y también en Single Paseo Libre femenino). El gran balance del pre-equipo entrenado por Marilú Perea se completó con las actuaciones de Morena Quinteros (2ª en Single Paseo Sub 14 femenino), Luciano Cruz (2º en Single Paseo Sub 16 masculino), Alan Montenegro (2º en Single Paseo Libre), Laila Hilt (4ª en Single Paseo Sub 16 femenino) y Juan Manuel Nanni (5º en Single Paseo Sub 16 masculino) En tanto, el domingo 21 se desarrolló la Regata Oficial CRIL Nº 246, en una jornada plenamente soleada, con una temperatura muy agradable, con un viento que por momentos tenía una intensidad moderada y aun así no afectaba las excelentes condiciones de la pista. En este regreso a la competencia oficial, el Campana Boat Club presentó botes en cinco pruebas y cosechó tres victorias y un podio. El primero en ver acción fue el debutante Tomás Alonso, quien se impuso en Single Menor Masculino al superar a Mateo Carrizo (Regatas Rosario) y Bruno Amer (Regatas Santa Fe). De esa manera aportó el primer triunfo para el CBC. En la prueba 11 del cronograma, Joel Romero se quedó con la victoria en Single Senior Masculino, dado que no tuvo rivales. Más tarde, en la prueba 47, el Cuádruple Par Junior Masculino del CBC integrado por Santiago Geretto, Tomás Alonso, Juan Ignacio Paredes y Tobías Viera Veneziani obtuvo el cuarto puesto, terminando por detrás de los botes del Buenos Aires Rowing Club, Mendoza de Regatas y Naútico Zárate; y por delante de los botes de Club de Remo Teutonia y Náutico Mar del Plata. Otro de los grandes resultados del Celeste el domingo fue el conseguido por Gregorio Zanini, ganador de la prueba de Single Sub 23 masculino, dejando atrás a Joaquín Riveros (Club San Fernando), Sandro Barreto (Regatas Santa Fe), Joaquín Cosiansi (Náutico Hacoaj), Matías Leconte (Regatas Corrientes) y Francisco Cortez (Asociación Cordobesa de Remo). Finalmente, el último bote del CBC que vio acción el domingo fue el Doble Par Junior Masculino que conformaron Juan Ignacio Paredes y Tobías Viera Veneziani, quienes finalizaron en el tercer puesto, por detrás de las embarcaciones de Regatas Rosario y Club Mendoza de Regatas; y por delante de las de Regatas Santa Fe, Club de Remo Teutonia y Buenos Aires Rowing Club. El ganador de la Copa "Hugo Guido Ineichen" que estaba en juego el domingo fue el Club Náutico Zárate, que, a pesar de quedar igualado con el Buenos Aires Rowing Club con ocho primeros puestos, terminó levantando el trofeo por haber sumado un segundo puesto más (4 contra 3). SELECTIVOS Además, durante el jueves 18 y el viernes 19 se realizaron Selectivos Nacionales en la Pista de Remo de Villa Constitución. En Single Junior participaron Tobías Viera Veneziani y Juan Ignacio Paredes, quienes finalizaron 7º y 35º, respectivamente. Además, juntos, fueron parte también de Dos sin Junior, culminando en el 7º lugar. En tanto, en Single libre, Joel Romero llegó a la Final A y concluyó en el 6º puesto, mientras Gregorio Zanini alcanzó la Final B y terminó en la 12ª posición de la General.

TOMAS ALONSO LE APORTÓ LA PRIMERA VICTORIA DEL DOMINGO AL CBC TRAS GANAR EN SINGLE MENOR (FOTO: MARIELA HEISE).





GREGORIO ZANINI OBTUVO UNA GRAN VICTORIA EN SINGLE SUB 23. TAMBIÉN TUVO UNA DESTACADA PERFORMANCE EN LOS SELECTIVOS (FOTO: MARIELA HEISE).





JUAN IGNACIO PAREDES Y TOBÍA VIERA VENEZIANI FUERON TERCEROS EN DOBLE PARA JUNIOR. ANTES, JUEVES Y VIERNES PARTICIPARON DE LOS SELECTIVOS DE LA CATEGORÍA (FOTO: MARIELA HEISE).





LUDMILA D´ANGELO OBTUVO DOS VICTORIAS EL SÁBADO EN LA REGATA PROMOCIONAL PARA HEREÑÚ Y PEREA, EL BALANCE FUE MUY POSITIVO Luego de más de un año sin regatas, el Campana Boat Club regresó a la competencia el fin de semana en Villa Constitución. "Para los chicos fue un golazo, estaban muy ansiosos. En todo este tiempo pasaron por un montón de cosas que modificaron sus rutinas, tanto de entrenamiento como de su vida diaria. Así que el balance fue muy bueno por distintos motivos. Encima, pasamos de más de un año sin competencia a cuatro días de mucha actividad", señaló Gustavo Hereñú, entrenador del equipo oficial del CBC, en diálogo con La Auténtica Defensa. Por su parte, la entrenadora del pre-equipo, Marilú Perea, también se mostró muy satisfecha con lo sucedido el fin de semana. "Estuvo muy bueno. Muchos de los chicos estaban nerviosos, porque no sabían cómo era y qué había que hacer, pero estaban contentos y ahora quedaron entusiasmados en seguir mejorando para la próxima", contó. "Quiero destacar a Juli, More, Lai, Tomy y Juanma. Para ellos fue su primera regata en promocional y se desempeñaron muy bien, teniendo compromiso a la hora de embarcar, ayudar, y alentar a sus compañeros", agregó. Finalmente, en cuanto a los resultados del equipo oficial, tanto en los selectivos nacionales como en la regata del domingo, Hereñú comentó: "Arrancamos bien. El domingo sumamos tres victorias y un podio. Y los selectivos les vinieron muy bien a los chicos para saber dónde están parados y cómo tienen que seguir trabajando en adelante para mejorar. Los mayores estuvieron muy bien y los juniors se mostraron cerca de los líderes".

Remo:

Destacadas actuaciones de los remeros del Campana Boat Club en Villa Constitución

