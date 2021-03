» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 24/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus: informan 21 nuevos contagios en Campana







Además, se señalaron 24 altas médicas. A nivel nacional se superaron los 9 mil positivos, una cifra que no se registraba desde principios de febrero. También se indicaron 153 fallecidos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 21 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad, que ahora acumula 6.915 casos totales desde que comenzó la pandemia. A su vez, el reporte local señaló 24 nuevas altas médicas, por lo que los casos recuperados ascendieron a 6.505, mientras los casos activos mostraron otra leve baja: ahora son 272 los vecinos que cursan la enfermedad. En cuanto a la evolución de los contagios, los 21 indicados ayer generaron que el promedio de los últimos siete días cayera a 24, el valor más bajo de este índice desde el pasado lunes 8 de marzo. Finalmente, la Secretaría de Salud municipal no confirmó ayer nuevos decesos, por lo que el cuadro de situación de Campana quedó conformado por 6.915 casos totales que se dividen en 272 que se encuentran activos, 6.505 que se han recuperado y 138 que han fallecido (la tasa de letalidad se mantiene todavía en 2,00%). INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 21:16 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 7.296. Es decir: 20 más respecto a la jornada anterior y 381 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial le sumó una nueva muerte a Campana y la presenta ahora con 139 víctimas fatales, una más que lo notificado en el informe local. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó 33 positivos y 19 altas médicas, por lo que su cuadro de situación presenta ahora 5.325 casos totales que se dividen en 431 que se encuentran activos, 4.742 que se han recuperado y 152 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló ayer 41 nuevos positivos, 45 altas médicas y un deceso. Así, suma 13.962 casos totales, entre los que se cuentan 1.549 que se encuentran activos y 476 que han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron 10 nuevos positivos y 2 altas médicas. Con estas cifras, el Municipio acumula ahora 1.648 casos totales que se dividen en 96 que se encuentran activos, 1.522 que se han recuperado y 30 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 144 nuevos positivos, 119 altas médicas y 3 decesos. Con estos números, el distrito acumula 22.940 casos totales, entre los que se cuentan 2.512 activos y 406 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer más de 9 mil nuevos contagios a nivel nacional, una cantidad que no se registraba desde el pasado 3 de febrero. En total, ese martes se informaron 9.405 positivos en el país, que ahora acumula 2-261.577 casos totales desde que comenzó la pandemia. Por su parte, los casos activos volvieron a superar los 160 mil y ahora son 162.797. Además, la cartera sanitaria señaló 153 nuevas muertes (88 hombres, 61 mujeres y 4 personas que fueron cargadas sin dato de sexo), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 54.823. De los decesos informados ayer, 60 se registraron en la provincia de Buenos Aires y 29 en la provincia de Chubut. En tanto, de los 9.405 nuevos positivos, 4.377 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (47%), 1.180 a la Ciudad de Buenos Aires (13%), 817 a la provincia de Córdoba (9%), 656 a la de Santa Fe (7%) y 441 a la de Tucumán (5%). En cuanto a la evolución de los contagios a nivel nacional, el promedio de los últimos siete días sigue subiendo y ayer se ubicó en 7.351, mientras la media de fallecidos confirmados en los últimos siete días quedó en 116. Finalmente, el reporte también indicó que 3.591 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, al tiempo que señaló la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, es del 55,2% a nivel nacional y del 58,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE SUPERARON AYER LOS 4 MIL CASOS.







