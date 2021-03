» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 24/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Ricardo Stecconi se vacunó contra el Covid







Tras haber estado grave, el histórico periodista y relator pasó este martes por el Hospital Municipal San José y recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El año pasado había estado internado en Clínica Delta. El tapaboca no lo dejaba ver, pero era evidente que Ricardo Stecconi sonreía. No acababa de contemplar un lindo gol ni cerraba una buena entrevista. Se trataba de algo mucho más personal. Después de haber estado grave por COVID-19, el histórico periodista y relator de nuestra ciudad recibió la primera dosis de la vacuna. Y quiso compartirlo con toda la comunidad. "Y finalmente llegó el día de recibir la primera dosis de la vacuna en el Hospital San José", publicó Ricardo en su muro de Facebook, acompañado por una foto en la que muestra el certificado otorgado por la campaña Vacunate! que lleva adelante el Estado provincial. "Bien ahí Ricardo", "Felicitaciones" y "Me alegro mucho" fueron solo algunas de las muestras de apoyo y reconocimiento que el relator recibió a través de la red social. Ricardo hoy celebra haberse inoculado con una primera dosis luego de que el coronavirus lo haya empujado al límite de su vida hace poco más de medio año, cuando pasó 23 días internado en Clínica Delta. "Comenzó un día con un fuerte dolor de cabeza, consulté con mi doctor de cabecera y automáticamente me dijo quedate en casa, no salgas, controlate la fiebre y hacete un hisopado", relató una vez recuperado. Después de detectarle principio de neumonía, las cosas se fueron complicando: "Cada vez me entraba menos aire a los pulmones, por eso se decidió el traslado a la terapia intensiva, donde debo destacar el trabajo que realizan los médicos, enfermeros, camilleros, realmente con una amabilidad y profesionalismo destacable aunque no llegué a conocerle la cara a ninguno". Ricardo señaló que los peores días los vivió "con mucha fiebre y sinceramente pensando que se terminaba todo. Me pasaron por la cabeza flashes, caras, situaciones puntuales de mi vida, por ejemplo el día que mi abuelo festejando el Mundial `78 se descompuso y falleció dos días después, o el recuerdo de mi padre internado con una enfermedad terminal en el Hospital Italiano, y también la imagen de personas que no veía hace 30 o 40 años". Y dimensionó cuánto lo afectó la enfermedad: "Calculo que por cómo me queda la ropa, he bajado 12 kilos aproximadamente". Paciente con diabetes, hipertensión y obesidad, según los médicos que lo atendieron Ricardo Stecconi tenía "todos los números" para no contarla. Pero en tiempo de descuento le ganó al corona-virus y ayer se aplicó la vacuna con la intención de no darle revancha.



Ricardo Stecconi recibió la primera dosis de la vacuna TAMBIÉN PEDRO MILLA El secretario general de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles pasó ayer por el Hospital Municipal San José y recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Milla "luego de recibir el turno correspondiente asistió a las instalaciones del Hospital Municipal San José de la ciudad de Campana donde se le suministró la primer dosis de la vacuna Sputnik V", fue lo informado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana.

