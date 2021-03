» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 24/mar/2021 de La Auténtica Defensa. 24 de Marzo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PERMANENTEMENTE ENCENDIDAS "Desde colectora Sur por French durante cuatro cuadras la luz de la calle está prendida las 24 horas. Denuncié a Eden varias veces, dan un número de reclamo y no toman medidas. Las lámparas se queman por estar siempre prendidas y cuando se necesitan de noche no andan. Además también los pastos altos en baldíos que hay en la zona que personal municipal debería cortar y nunca pasa" escribe Beatriz.



AGUA, VERDÍN Y CAÍDAS "Las Heras entre José Hernán-dez y Echeve-rria. Desagües mal hechos en barrio Las Acacias. Al momento de pavimentar reemplazaron el zanjeo por pequeños caños para el desa-gote de las casas. Los Caños están tapados todo el tiempo y el agua produce verdín. Varios vecinos sufrieron caídas y lesiones. Por favor queremos una solución" muestra Andrés.



AGUA DERRAMADA "Avda. Lavezzari y Barnetche en el barrio Siderca Rojo. Hoy (por ayer) es el Día Mundial del Agua. Esta rotura es eterna. La "arreglan" y dura nada. Los paliativos, como los palos para señalizar y la zanja para que el agua fluya, los ponen en práctica los vecinos. ABSA es el peor servicio de Campana y encima, para pagar estas pérdidas que son su responsabilidad después nos envían a los usuarios facturas impagables y dicen que somos nosotros los que tenemos pérdidas en nuestros domicilios. No es la única pérdida eterna en todo el barrio. Hay muchas" muestra Elizabeth.



