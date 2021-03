El referente del Frente de Todos recordó el inicio de la dictadura cívico-militar más sangrienta que vivió la Argentina, revalorizó a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y aseguró que los daños económicos que causó el proceso perduran hasta el día de hoy. A escasas horas del inicio del 24 de marzo, el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna recordó el inicio de la dictadura militar más cruenta que vivió la Argentina, de la que se cumplen hoy 45 años de su comienzo. Al respecto Sarna dijo que "cada 24 de marzo redoblamos nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, recordando a los 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos que luchaban por el sueño de una Patria con justicia y equidad". "Todos ellos están hoy más presentes que nunca, en las nuevas generaciones de jóvenes que militan y luchan por hacer de nuestro país un lugar mejor para todas y todos, con una distribución más equitativa de la riqueza, poniendo un freno a la voracidad del capital financiero internacional, y luchando por la igualdad de género". Sarna recordó también que "la dictadura que empezó en 1976 fue una dictadura cívico-militar que no solo se llevó la vida de miles de compatriotas, sino que también causó serios daños a la economía argentina, que aún perduran hasta el día de hoy. En ese momento se dio inicio al desguace del estado, y comenzaron las políticas de endeudamiento externo sin control que limitaron la capacidad nacional de lograr la soberanía económica" afirmó. "Esa política deliberada de endeudamiento externo empezó durante la dictadura militar, y se profundizó durante la década del ´90, al igual que el desguace del estado para eliminar todas las garantías estatales que tenían los argentinos para lograr una vida digna y en libertad". Además, Alejo Sarna revalorizó el rol de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que "como dijo Alberto Fernández, ellas se animaron a hacer lo que el resto de la sociedad no se animó. Ellas son un modelo a seguir para cada argentino y argentina". Por último el referente del Frente a Todos Campana aseguró que "es fundamental recordar esos años de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 como el inicio de la etapa más oscura que vivieron los y las argentinas, para que no se vuelva a repetir Nunca Más".



Alejo Sarna:

"Con memoria verdad y justicia, hagamos una mejor sociedad para todos"

