Ausencia

Por Jorge Monzón











Jorge Monzón

Cada vez que se nombra al Proceso algunos sectores de la prensa dicen, "Dictadura cívico militar eclesiástica"; una definición desafortunada, falaz. LA frase sugiere que hubo civiles que apoyaron el golpe y es precisamente en ese punto donde asoma la falacia, porque el golpe militar se produjo a instancias de un grupo de civiles, que son los mismos de siempre, los que impulsaron y celebraron: los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55, los fusilamientos del 56, el plan CONINTES para perseguir a los luchadores durante el gobierno de Frondizi. Los mismos civiles que no apretaron el gatillo, (PERO GOZARÓN LOS BENEFICIOS), en la masacre de la semana de enero a las ordenes de Elpidio de Gonzalez, el supermi-nistro de Yrigoyen que llegó a vicepresidente de Alvear, los que tampoco fusilaron a 1500 obreros en pie de huelga en Santa Cruz. Es decir, los que dieron la orden volvieron a ser los mismos personajes en tanto los militares pusieron los fierros y la mano de obra, peronistas y radicales, ( estos últimos después golpear la puerta de los cuarteles); colaboraron con funcionarios, algunos inten-dentes, algún ministro. La iglesia, algunos curas torturadores y las ostias que simbolizan el perdón para esas bestias. Pero las ordenes, ( de nuevo), las dieron quienes con cada gota de esa sangre derramada amasaron sus fortunas. Fueron los mismos que al ver el fracaso del peronismo en su misión histórica de llevar las luchas obreras a un callejón sin salida al mejor estilo del flautista de Hamelin, decidieron que la masacre la llevara a cabo su eterno aliado: el sector castrense formado en los claustros militares con la doctrina de la Seguridad Nacional y la sumisión al amo imperial. La frase de marras presupone que le civilidad fue parte del golpe, de la ruptura definitiva de un orden constitucional que el gobierno peronista hacía por lo menos 2 años que no respetaba poniendo en práctica métodos de guerra civil contra un pueblo mayoritariamente desarmado, pero que con sus luchas le complicaban la existencia. Y, no; la civilidad fue la que puso los muertos Un gobierno jaqueado por la resistencia obrera y asfixiado por la presión militarista que dejaba un decreto en el que otorgaba al ejercito facultades para aniquilar opositores, para que llevaran a cabo la tarea que el propio gobierno peronista no podía, a pesar de los ingentes esfuerzos de los esbirros de Lopez Rega, Osinde y toda la banda fascista que integraba la cupula de la Triple A dirigida sin ambages por el hombre fuerte del gobierno de Isabel que a la hora del golpe ya se había fugado corrido por la resistencia obrera. Como en toda novela policial, detrás de un crimen hay alguien que se beneficia. No es tan difícil darse cuenta de quienes fueron los que sacaron tajada durante la masacre, basta con ver los índices de pobreza a marzo del 76 y la lista de empresas a quienes Cavallo les lavó la deuda en nombre del Estado. Fácil resulta darse cuenta de la enorme masa de capitales que pasaron del erario público a manos privadas y quienes fueron los civiles que propugnaron el golpe y con el terror desplegado montaron millonarios negocios, esos nombres figuaran hasta en las propagandas de gaseosas. Es el mismo sector que en Semana Santa del 87 presionó al gobierno de Alfonsín y a todo el arco político para que atendieran los reclamos de la mano de obra ejecutora del plan de exterminio decidido vaya uno a saber en qué mesa, pero en la que sin duda se hablaba inglés. Como siempre hubo quien dio las ordenes y hubo quien las cumplio, Punto Final y Obediencia Debida resultaron entonces indultos encubiertos que fueron apoyados por todo el arco político convencional, los partidos mayoritarios y sus partidos satélites acordaban esa leyes vergonzantes, mientras millones de argentinos en las calles repudiaban el alzamiento de los genocidas que ahora se pintaban la cara cobardemente, un recurso táctico que no necesitaron mientras torturaban y mataban, cuando robaban bebes, cuando tiraban a sus víctimas inconscientes al Rio de la Plata o al mar. Como siempre los que dieron las órdenes de matar, los que se beneficiaron con la matanza volvieron a imponer su voluntad, no iban a ser unos asesinos alzados quienes pudieran decir que la burguesía argentina no sabe agradecer favores. Tanto agradecieron que el nuevo gobierno peronista antes de cumplir un año de mandato pasaba a convertirse en el partido político que había puesto la mayor cantidad de víctimas y el que le daba encumbrados funcionarios colaboradores de la masacre y también el que indultaba. El mismo partido, aunque con otros nombres, mandaba al congreso el proyecto de anulación de los indultos de todo tipo aunque algunos represores tuvieron otra suerte y ocuparon altísimos cargos en el gobierno que anuló los indultos… En este marco la verdad se sigue ocultando; los archivos siguen sin ser revelados, pero esta vez el gobierno ha logrado la adhesión de importantes organismos que han sido célebres en el mundo por su lucha sin obsecuencia sin concesiones ante el gobierno de turno y que el próximo 24 con la pandemia como excusa estarán ausentes. Circula en las redes una convocatoria para el 24 en la que se acusa de pechos frios a estas corrientes que de pronto han perdido la memoria y se alían al estado opresor que sigue ocultando datos importan-tísimos, de pechos fríos. Tal vez quienes redactaron ese texto no tengan idea de lo que han luchado las madres que hoy han preferido sentarse bajo la sombra fresca que les proyecta el gobierno, a la dureza de la lucha. Pero estos últimos giros de esos sectores no deberían empañar su emblemática figura. Es indispensable la memoria y el respeto por ese pasado inmenso. Punto Mientras tanto el gobierno que sigue apostando a la desmovilización se frota las manos quebrando al movimiento de derechos humanos que seguirá levantando las banderas que Abuelas y la Asociacion Madres de Plaza de Mayo ( la corriente que lidera Bonafini), han dejado caer al aceptar ser furgón de cola del gobierno. Se sabe que el peronismo, más propenso a movilizarse los días de fiesta que para luchar en serio, menos aún cuando gobierna, no va a mover un dedo por la movilización del 24. Finalmente, aquellos que venían a terminar con la grieta, la están creando en los organismos de derechos humanos. Dicen que no son lo mismo, que la derecha es feroz, desalmada, etc. Aceptemos eso, no lo son. Lo que curre es que bailando en la misma letrina las ropas se salpican con las mismas excrecencias y el hedor que de sus lujosos trajes emana, los confunde.

