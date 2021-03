P U B L I C







Opiniones Ciudadanas Es probable que las circunstancias y las ambiciones por primera vez sean vistas producto de las lucubraciones de una mente que, no obstante su capacidad para planear el futuro, ha dejado de producir espacios donde guardar la cronología de los pasos a seguir, dado que se encuentra saturada por su propia generación de ocultas intenciones que le están nublando la visión de resultados que deberían haberse anticipado y, al no hacerlo, produce insalvables escollos en el camino. Por ejemplo, "la intención es llegar a…., pero no encuentro la salida del laberinto, y camino en círculos". Los últimos acontecimientos políticos, económicos y sanitarios (estos últimos comenzaron a ser los predominantes no esperados) hacen que queden diluidas otras intenciones, dado que comenzaron a producir adversidades insalvables, (¿debemos volver a decir por la soberbia?), que no hay forma de predecir donde terminarán, justo en un momento donde es primordial dar soluciones y no crear nuevos problemas por las cercanías de un momento donde, como diría el gaucho, "en la cancha se verán los pingos". En estos momentos donde lo que se debe hacer es pensar, es de los pocos en los que se debería no mentir. Como se diría "poner las cartas sobre la mesa". ¿No sería importante no ponerlas "boca abajo"? EL mundo nos está diciendo: "basta de joda muchach@s". Bajo los rescoldos de las brasas que otrora fueron orgullosas llamas de solvencia, seguridad, ciudadanía y, por qué no argentinismos, se encuentran las chispas de un recambio que deberá producir y encontrar la salida que todos necesitamos. Lo más importante sería recordar que existe una palabra que se llama servicio, otra que se llama honestidad, y alguien que se llama prójimo. Si tan solo miráramos a nuestro alrededor, veríamos que florecen las miradas y los hechos de reprobación internas y externas. En cuanto al cambio, es verdad que hay que cambiar. No solo las personas, sino especialmente en nosotros mismos. Se decía "escoba nueva barre bien". Pero todos los que alguna vez la usaron, deben recordar que al principio desparramaba y había que "domarla" para conseguir su mejor función. Léase domarla como "adaptarla". Nunca debemos olvidar que para que estemos hoy nosotros aquí, debieron haber pasado muchas generaciones. Nada surge por generación espontánea. El barro debe trabajarse y moldearse, dice el alfarero. Nadie nace sabiendo. Y es muy cierto que somos víctimas de nuestra circunstancia. A estas alturas solo queda agregar que se debe producir la disrupción de nuestra sociedad. Como se dice en las empresas y negocios, también es para los individuos, debemos reinventarnos. Si no nos consideramos capaces, sabremos dar un paso al costado? Debemos considerar qué queremos, el ostracismo o el recuerdo añorado de que ya no estamos. Hay muchos ejemplos dentro de nuestra historia de patriotas que prefirieron el ostracismo sin ser condenados, antes que pelearse entre hermanos y fueron considerados próceres en el destierro. A uno de los que más admiro llegaron a llamarlo "El Santo de la Espada". ¿No les parece que ha llegado el momento de ponernos todos a construir y no destruir, (o seguir destruyendo)? ¿Alguien quiere ser vilipendiado?-

Opiniones Ciudadanas (Parte 5)

Por Julio N. Carreras

