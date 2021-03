El Violeta recibirá el domingo al elenco de Puerto Madryn, con arbitraje de Rodrigo Rivero. Los suplentes disputaron un amistoso frente a Ferro Carril Oeste. Después de los dos empates iniciales, el plantel de Villa Dálmine ya trabaja esta semana pensando en conseguir la primera victoria del Campeonato 2021 de la Primera Nacional cuando el domingo reciba la visita de Guillermo Brown de Puerto Madryn. De cara a ese encuentro, el entrenador Felipe De la Riva podría contar tanto con Crisitan Ojeda (ausente ante Atlético de Rafaela por secuelas que le dejó el debut ante Independiente Rivadavia) como con Luciano Vázquez. El centrodelantero, quien llegó como reemplazante de Catriel Sánchez, todavía no está al cien por ciento desde lo físico, pero estaría en la convocatoria para el domingo. En cambio, está en duda Alejandro Gagliardi, que ayer recibió el alta médica y comenzó a entrenar a la par de sus compañeros, aunque no ha sumado minutos de fútbol en las últimas semanas. De hecho, no participó del amistoso que el lunes disputó el Violeta frente a Ferro Carril Oeste. Se trató de un encuentro de 70 minutos, desarrollado para que los suplentes de ambos conjuntos ganen rodaje. En este ensayo, Felipe De la Riva alistó a Lucas Bruera; Franco Flores, Agustin Stancato, Eduardo Vallejos, Fernando Bersano; Franco Constantino, Gino Olguín, Germán Díaz, Tomás Garro; Luciano Vazquez y Stefano Zarantonello. Luego ingresaron Ezequiel Navarro Montoya y Tomás Chechic. El único "marginado" del plantel por cuestiones físicas es Facundo Lando, quien sufrió un desgarro en el último amistoso de pretemporada y todavía tiene una semana más de recuperación. Los dirigidos por Felipe De la Riva continuarán con la preparación del duelo ante Guillermo Brown con entrenamientos en el estadio de Mitre y Puccini y en el predio "Héctor Fillopski".

GAGLIARDI RECIBIÓ EL ALTA Y VOLVIÓ A ENTRENAR A LA PAR DE SUS COMPAÑEROS. RIVERO SERÁ EL ÁRBITRO La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer las designaciones arbitrales para la tercera fecha de la Primera Nacional. Así, Villa Dálmine conoció que Rodrigo Rivero será el árbitro del partido del domingo frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Será la primera vez que Rivero dirija al Violeta y su designación llega después que el árbitro tenga una polémica actuación el último lunes en el partido entre Tigre y Deportivo Riestra (expulsó a dos jugadores visitantes y luego le dio un polémico penal al Matador). El domingo estará acompañados de los asistentes Martín Grasso y Gisella Bosso y de Juan Pafundi como cuarto árbitro.

Primera Nacional:

Villa Dálmine ya trabaja de cara al duelo con Guillermo Brown

