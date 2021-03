» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Se reportaron 16 nuevos positivos en Campana







A nivel nacional se indicaron 8.238 nuevos contagios y 146 fallecidos. Después de no brindarse parte local el miércoles (feriado), la Secretaría de Salud municipal informó ayer 16 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad, una cifra relativamente baja teniendo en cuenta que contiene a las últimas 48 horas. De esta manera, en los cuatro días que van de la actual semana se han acumulado 63 positivos en la ciudad, cien menos que en la misma cantidad de días de la semana anterior. Por ello, el promedio de las últimas siete jornadas se ubicó ayer en 18 casos diarios, un valor que no se registraba desde principios de mes. A su vez, la Secretaría de Salud municipal no informó nuevas altas médicas, por lo que los casos activos crecieron: ahora son 288 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. Además, tampoco se señalaron nuevos decesos, por lo que el cuadro de situación de Campana quedó conformado ahora por 6.931 casos totales que se dividen en 288 que se encuentran activos, 6.505 que se han recuperado y 138 que han fallecido (la tasa de letalidad cayó por debajo del 2,00% y quedó en 1,99%). INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 22:22 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 7.325 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 29 más respecto al martes y 394 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial le sumó una nueva muerte a Campana y la presenta ahora con 140 víctimas fatales, dos más que lo notificado en el informe local. DISTRITOS VECINOS En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate informó 37 positivos, 33 altas médicas y 2 decesos: un hombre de 89 años, vecino de Lima; y una mujer de 79 años, vecina de Zárate. De esta manera, el distrito presenta ahora 5.362 casos totales que se dividen en 433 que se encuentran activos, 4.775 que se han recuperado y 154 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló 156 nuevos positivos, 117 altas médicas y 2 decesos entre miércoles y jueves. Así, suma 14.118 casos totales, entre los que se cuentan 1.584 que se encuentran activos y 478 que han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron 18 nuevos positivos y 14 altas médicas en las últimas 48 horas. Con estas cifras, el Municipio acumula ahora 1.666 casos totales que se dividen en 100 que se encuentran activos, 1.536 que se han recuperado y 30 que han fallecido. Finalmente, en estos dos últimos días, en Pilar se registraron 270 nuevos positivos, 234 altas médicas y un deceso. Con estos números, el distrito acumula 23.210 casos totales, entre los que se cuentan 2.537 activos y 407 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 8.238 positivos en el país, que ahora acumula 2.278.115 casos totales desde que comenzó la pandemia. En tanto, los casos activos siguen creciendo y llegaron a 166.551. Además, la cartera sanitaria señaló 146 nuevas muertes (80 hombres, 64 mujeres y 2 personas que fueron cargadas sin dato de sexo), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 55.092. De los decesos informados ayer, 64 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 20 en la provincia de Santa Fe y 15 en la de Neuquén. En tanto, de los 8.238 nuevos positivos, 3.702 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (45%), 1.398 a la Ciudad de Buenos Aires (17%), 723 a la provincia de Córdoba (9%), 444 a la de Santa Fe (7%) y 264 a la de Tucumán (3%). En cuanto a la evolución de los contagios a nivel nacional, el promedio de los últimos siete días se ubicó ayer en 7.337, mientras la media de fallecidos confirmados en los últimos siete días quedó en 104. Finalmente, el reporte también indicó que 3.585 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, al tiempo que señaló la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, es del 54,9% a nivel nacional y del 57,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

AYER SE REGISTRARON CASI 1.400 CASOS EN CABA, QUE JUNTO A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUMÓ EL 62% DE LOS CASOS NACIONALES.



