De su consideración.

Solicito publicación en sección carta de lectores.

El domingo pasado se publicó una queja mía por la vacunación de mí madre en el Hospital Municipal, martes 23 fue mí turno, y nobleza obliga, todo lo malo que destaque en su momento no existe más, fui antes de mí turno, (como toda persona de la tercera edad), ni bien se anotó mí presencia en la planilla se acercó una Sra. que me indico que me hacía pasar ya que no había nadie en espera, 5 minutos y ya estaba vacunado, las enfermeras de 10, luego de los 25 minutos de espera la misma persona se acercó para preguntar el estado y dar recomendaciones.

Gracias sigan así!!

Carlos Eduardo Prestera

DNI 13194756