P U B L I C



Participó de una actividad de forestación en línea con la campaña "Plantemos Memoria". "Que estos árboles, niñas y niños sean el fruto de la lucha de 45 años para tener una sociedad más justa, equitativa y con memoria", señaló el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Con motivo de un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, participó de la actividad de forestación en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Con la campaña "Plantemos Memoria", organizada por organismos estatales y organizaciones de Derechos Humanos, se plantarán 30.000 árboles en todo el territorio nacional. En ese marco, el titular de la cartera ambiental nacional reflexionó sobre una fecha tan emble-mática y la comparó con "otras atrocidades que se han dado en la región con los pueblos originarios", y remarcó que "la gran diferencia es que la comunicación, el relato, la escritura y el texto en ese momento no tenía la envergadura que tuvo en el siglo XX". Asimismo, Cabandié hizo referencia a las desapariciones simbólicas en los tiempos que corren: "Borrar o no tener un anclaje con el pasado, tratar de evitarlo, como decía Rodolfo Walsh con mucho atino, es una forma de interrumpir la historia. Quienes no piensan en el pasado, siempre hablan maravillas de un futuro que nunca llega, eso es un juego muy perverso y también es una forma simbólica de desaparición", dijo el ministro y explicó que "no hay desaparición física pero hay desaparición simbólica, te desaparezco con la Justicia, anulándote, te desaparezco con operaciones de prensa, con noticias falsas, es decir, que, es una forma simbólica de desaparición". "Estos cuatro árboles y estos niñes con nosotres que ayudaron a plantarlos deben ser el fruto de esa lucha de 45 años para tener una sociedad más justa, equitativa y con memoria", cerró el ministro de Ambiente de la Nación, que estuvo acompañado por sus hijos, entre otros niños y niñas. Los árboles plantados en la jornada son especies nativas presentes en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y en la zona del Delta. De la actividad participaron la jefa de gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Soledad Cantero, el presidente de la Administración Nacional de Parques Nacionales, Daniel Somma, el intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Sebas-tián Coll, el director nacional de Bosques, Martín Mónaco, el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, la directora de Operaciones y Logística del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Lorena Ojeda, y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Cecilia Segura.

El Ministro junto a sus hijos. Se plantaron especies nativas presentes en el Parque Nacional y en la zona del Delta.



"Plantemos Memoria":

Cabandié en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar