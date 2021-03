» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 26 de Marzo







DÍA DEL HINCHA DE INDEPENDIENTE Impulsado por un grupo de fanáticos del "Rojo" y celebrado desde el año 2005, originalmente esta celebración se iba a llevar a cabo el 1º de enero para conmemorar los 100 años de la fundación del Club. No obstante, el 30 de diciembre del año 2004, aconteció la Tragedia de Cromañón (incendio en el boliche "República Cromañón" que terminó con la vida de 194 personas e hirió a más de 1400 personas) por lo que se decidió posponerlo por respeto a los familiares de las víctimas: "la caravana ya la habíamos organizado. Decidimos suspenderla el 31 porque no había ánimo social para hacer algún festejo" manifestó. Finalmente, el Damián Rojo, uno de los organizadores, al sitio "Soy del Rojo". 26 de marzo del año 2005 aproximadamente 100 mil hinchas se juntaron en Perú e Hipólito Yrigoyen, donde se originó el Club, y partieron hacia el estadio Libertadores de América con una bandera roja y blanca de 300 metros: "lo que pasó ahí fue increíble. Nosotros no podíamos creer la dimensión que tuvo. Cuando la policía nos dijo que hubo más de 100 mil personas, no lo podíamos creer. Lo viví de una manera especial porque fui como un hincha más. Íbamos en auto, con la caravana, y veíamos muchísimos simpatizantes del ´Rojo.´Llorábamos, nos abrazábamos" concluyó Rojo.



FALLECE MIGUEL ABUELO Miguel Ángel Peralta nació el 21 de marzo del año 1946 en Munro, Buenos Aires. Criado en un orfanato hasta los 5 años, Peralta tuvo una infancia difícil en la que empezó a trabajar desde temprana edad. Más adelante, en el año 1966, se mudó a la Pensión Norte, donde conoció a los músicos Pajarito Zaguri y Mauricio Birabent de la banda "Los Beatniks" y al escritor y periodista Pipo Lernoud. Con éste último comenzó a frecuentar "La Cueva", mítico bar-teatro, y conoció al productor Ben Molar, a quien le aseguró que tenía una banda llamada "Los Abuelos de la Nada": "el tipo se alarmó porque fui demasiado rápido. Me dijo ´¿y cómo se llama?´ Mi computadora, que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y encontró una frase del gran Leopoldo Marechal (de la novela ´El banquete de Severo Arcángelo´): ´Padre de los piojos, abuelos de la nada.´" Ante esto el productor le propuso que, en 3 meses, se presentara al estudio a grabar. Así, Peralta partió a Plaza Francia, donde encontró a los músicos de su banda: Alberto Lara (bajo), Héctor "Pomo" Lorenzo (batería), Miky Lara (guitarra) y Eduardo "Mayoneso" Fanacoa (teclados). Con la colaboración del guitarrista Claudio Gabis, "Los Abuelos de la Nada" grabaron su primera canción "Diana divaga" y luego, con Pappo, grabaron "Tema en flu sobre el planeta". Sin embargo, la banda se disolvió en el año 1969 cuando Peralta partió a Europa; en el año 1973, en Francia, formó "Miguel Abuelo & Nada" y grabó el álbum "Miguel Abuelo & Nada" (1975). A principios del año 1981, retornó al país y volvió a formar la banda junto a Cachorro López (bajo), Daniel Melingo (saxo), Andrés Calamaro (teclados), Polo Corbella (batería) y Gustavo Bazterrica (guitarra) y grabó los discos "Los Abuelos de la Nada" (1982), "Vasos y Besos" (1983), "Himno de mi corazón" (1984), "Los Abuelos de la Nada en el Ópera" (1985) y "Cosas mías" (1986); en éstos se destacan las canciones "Sin Gamulán", "Mil horas", "Chalamán", "Lunes por la madrugada" y "Costumbres argentinas". Falleció en el año 1988 en Munro, Buenos Aires.



SE LANZA "GORILLAZ" Un día como hoy en el año 2001, "Gorillaz" lanzaba su disco debut "Gorillaz". Producido por la banda junto a Dan the Automator y Jason Cox e integrado por canciones compuestas por Damon Albarn, John Harrison y Odetta Gordon, el álbum contiene los éxitos "Clint Eastwood", "Tomorrow comes today", "Rock the house" y "19-2000".



