Por favor, escúchame… Sé que me amas, y ese mismo amor te pide retenerme a tu lado; pero ya me quiero ir, y lo haré con la promesa siempre estaré a tu lado; porque te serviré más desde allá que de aquí, donde los achaques y la edad, me mantienen en la cama. Déjame ir por favor. Creo que ya es mi hora y ya mi cuerpo se siente cansado, cada célula me pide reposo. Hoy por hoy me siento un extraño en este mundo Tú sabes cuánto te amo y he amado, y lo seguiré haciendo. Eres sangre de mi sangre y carne de mi carne pero, el tiempo implacable, me está convirtiendo en un desconocido para ti. ¡Te veo tan nítidamente de niña! Mis recuerdos ya no respetan orden ni tiempo, ya no estoy seguro de no confundirme entre el pasado y este doloroso presente. Te di lo que tenía que dar, hoy te lo puedo decir. Pero la realidad es que cada día que el permanecer en este mundo, me cuesta muy caro, ya no hay placer ni alegría; mi mundo se redujo a cuatro paredes y una cama. Nunca he querido ser una carga para ti y, a veces, me duele ver la impaciencia en tus ojos. Estuve para darte lo mejor de mí, y jamás pensé en molestarte en mis años viejos. Cada nuevo día que empieza, solo me trae desesperanza y angustia al darme cuenta que mi mente se mueve más rápido que yo, y mis vivencias se van diluyendo en un olvido total. ¡Por favor! Sé bondadosa y apiádate de mí. No me llores; al contrario, bendíceme y ruega por mí, porque mi próximo nacimiento me llama... Por favor; no sufras. Allá, juntos tu y yo, estaremos más tiempo.



Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Se que me amas, pero déjame ir...

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar