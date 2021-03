» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

Sudestada en la noche y buena pesca

Por Luis María Bruno







Teniendo en cuenta que las temperaturas están descendiendo mucho por las noches, es que decidí realizar la segunda y última nocturna de esta temporada. De esta manera fue que con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos pusimos a ultimar los detalles de la misma. Siempre comentamos y decimos que la realización de una jornada de pesca nocturna exige de la preparación y alistamiento de una serie de elementos que son indispensables para la misma, uno de los cuales no puede faltar es la iluminación a través de linternas de cabeza las que nos da la posibilidad de manos libres, así podemos encarnar y manipular nuestros equipos de pescas, copos y peces. Por otra parte en nuestro caso es necesario además un reflector para la filmación. En ambos casos hoy los hay de leed y de excelente calidad, también el abrigo es importante ya que como comentamos las temperaturas en este momento ya descendieron bastante y el rocío más el frío se hacen sentir, nunca esta demás algún elemento con el cual poder calentar algo de agua para el mate o un buen café, pese al frío no pude faltar el repelente, ya que en algún momento los mosquitos en la isla todavía están presentes. Tener un buen copo en buenas condiciones es fundamental para subir las piezas abordo, no hay que olvidarse de revisar y alistar el botiquín de primeros auxilios. Más allá de que es obligatorio en las embarcaciones también debería llevarse en las pescas nocturnas de costa o muelles, la lista continua pero creo que estas son las esenciales, además de que antes de caer la noche en la embarcación tendríamos que tener todo ordenado, de manera que cada cosa este en su lugar y el mantener el orden nos evitara accidentes. Esta jornada de pesca nocturna comenzó como de costumbre con nuestra parada en carnadas El Toro de Ruta Provincial 6 y Calixto Dellepiane, donde como de costumbre nos proveímos de unas buenas porciones y variedad de carnadas vivas y naturales. Nuestro viaje por ruta 12 hasta las instalaciones de la guardería Camping Recreo Keidel nos demandó unos treinta minutos, habiendo acondicionado todos nuestros elementos de pesca, filmación y fotografías en "Gino" mi embarcación, procedimos a la bajada de lancha, ahora si ya en marcha pusimos proa aguas abajo hacia las inmediaciones del kilómetro 167 del Paraná Guazú. En una navegación muy placentera casi prácticamente sin viento el sol caía atrás nuestro y parecía como que quería esconderse adentro del majestuoso Guazú, finalmente y como de costumbre fondeamos en una profundidad media de entre los siete y ocho metros, dejando a tiro de caña río afuera mayores profundidades y hacia la costa profundidades que llegaban contra el juncal a un metro, de esta manera estas profundidades nos dan la posibilidad de capturas con varias especies. Acondicionamos nuestros equipos, realizamos generosos encarnes con una gran variedad de carnadas, maíz fermentado, masas, tripa de pollo, salamín, lombrices, rodajas de anguilas, tiritas de hígado vacuno entre otras y procedimos a realizar nuestros primeros intentos. Los piques se dieron de inmediato para boguitas de aproximadamente un kilo y medio de peso, las cuales después de la filmación y fotos fueron regresadas a su habitad, por su parte Jorge con encarnes realizados con lombrices lograba las capturas de hermosos bagres amarillos. Pero como la dicha no puede ser completa se nos empezó a levantar un fuerte viento sudeste con importantes olas, las cuales nos pusieron la embarcación contra los juncos, esto nos obligó a levantar el ancla y corregir el fondeo, echa esta maniobra y en el medio de la sudestada que de momentos nos daba un poco de respiro y aflojaba el viento, ahora estábamos fondeados en unos once metros de profundidad aquí con maíz fermentado y masa se comenzaron a dar muy lindos ejemplares de armados los que promediaron del kilo ochocientos a los dos kilos trescientos, entre tanto continuábamos con alguna captura de boguitas chicas y de bagres amarillos y blancos. Pero lo mejor de la noche todavía no llegaba para nosotros, así fue que en una tregua que nos dio del viento sudeste, en un momento vi a mi equipo compuesto por una caña modelo Aguijón de Banax de dos tramos, de metro ochenta y un micro reel con 30 metros de nailon del 28mm como se doblaba en forma parabólica en el pasacanas, manos a la obra y a la lucha la que me llevó alrededor de unos diez minutos de llevadas y traídas, cuando podía recogía unos cincuenta centímetros de nylon y el pez me sacaba dos metros y así hasta poder ver a flor de agua la figura de una hermosísima carpa la que luchó hasta el final y mientras Jorge reflectaríaba y filmaba yo trataba de meter en el copo. Realmente impresionante, una vez a bordo nos marcó en la balanza nueve kilos de pura potencia. Tras esta captura se dieron algunos piques y capturas de especies menores y nuevamente otro de mis equipos compuesto por una vara de dos metros diez, reel del tipo huevito cargado con nylon de 40mm fue la que marcó un hermoso pique, procedí a asegurar la pieza con una clavada firme de mi vara y a trabajar de nuevo, otros diez minutos más de corridas y de sacadas de nylon del reel, con algunas corridas más que peligrosas hacia la hélice del motor, lo que podría ocasionar un inminente corte del nylon, así las cosas otra vez salía a flor de agua una imponente cola de una carpa que no quería darse por vencida, pero finalmente entro en el copo y una vez a bordo la balanza nos marcó siete kilos y medio, otra hermosísima pieza. Como se dice normalmente la tercera es la vencida, así fue que nuevamente mi equipo compuesto por la caña Aguijón y el microreel ambos de la marca Banax, que se encontraba encarnada solamente con maíz fermentado y debajo de la embarcación, fue la que marcó un violento pique nuevamente arqueándose en forma espectacular. En este caso no fue necesario asegurar el pique ya que se veía que la pieza estaba más que firme clavada en el anzuelo, comenzaba entonces otra vez la lucha con el pez, con un equipo ultraliviano, pocos metros de nylon escasos treinta y de un diámetro de 28 mm. La cosa no venía fácil el pez se súper resistía e intentaba zafar del anzuelo con llevadas a aguas profundas, en un momento llegué a tener solo una vuelta de nylon en el carretel del reel, pero con la acción maravillosa y creo que única de esta caña. Después de varios minutos logró cansar al pez que salió fuera del agua, así fue que en la superficie del agua asomó otro ejemplar de carpa la cual con Jorge estimamos superaba ampliamente los diez kilos de peso, pero en esta ocasión y al afirmarse el pez en el aro del copo y en un último intento de escape, pego dos cabezazos y zafó del anzuelo, cosas que pasan. La noche continuó con altibajos en relación al viento que nos cambió por lo menos dos veces de cuadrante y de intensidad, ni hablar del frío que se hacía sentir y mucho, también el pique cambió para ser prácticamente nulo, cuando aparecieron en escena unos grandes cangrejos de color naranja los que no veíamos desde hace muchos años en la zona, claro todos nuestros ofrecimientos de distintas carnadas en nuestros anzuelos eran atacados en primera medida por estos cangrejos y por lo cual no dejaban trabajar las carnadas en busca de otras especies. De esta manera promediando las 6:20 horas nos sorprendía ya el amanecer con los primeros rayos de sol que se veían del sector Este y el canto de las aves que es un concierto maravilloso al despertar en este nuevo día. Con todo acomodado ya abordo como para emprender el regreso y la gran santificación de haber culminado otra exitosa jornada de pesca nocturna en buena compañía, pusimos proa hacia la guardería del Camping Recreo Keidel en una navegación muy placentera, disfrutando del amanecer en el majestuoso Paraná Guazú. En nuestro programa televisivo Nº 872 de esta semana, te mostramos la primer parte de todo lo comentado en esta nota con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. 