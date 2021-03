» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Victoria Emma; "Los hombres no se bancan que les gane una mujer"







La joven piloto del Gemma Rally Team volvió a la competencia en el inicio del campeonato 2021 del Rally Federal en Lincoln, donde hizo historia al integrar una tripulación cien por ciento femenina junto a la navegante Natalia Scicolone. Todavía en pandemia, el diálogo con Victoria Emma se pauta telefónicamente. La joven de nuestra ciudad, integrante del Gemma Rally Team, comenzó el campeonato 2021 del Rally Federal en Lincoln, donde compitió en la categoría N2 con el Ford Fiesta Kinetic que compartió con Natalia Scicolone, con quien conformó la primera tripulación femenina de la especialidad. Un hito que se combinó con la alegría de poder volver a competir luego del largo parate que generó el coronavirus. "Esperábamos con ansias poder volver a correr, poder desarrollar lo que uno desea. Por suerte se pudo concretar", comienza señalando. -¿Y cómo viviste todo este tiempo sin poder correr? -Fue un tema, fue duro para todos, en todos los aspectos. Nos fuimos adaptando a lo que nos tocó afrontar y desde lo deportivo fue un garrón, porque creíamos que iba a ser más corto. Finalmente pasó lo que todos sabemos y los autos quedaron guardados un largo tiempo luego de un año anterior (2019) con buenos resultados y a pesar de estar muy preparados para lo que nunca llegó, jaja… -¿Cómo llegas a correr en rally? -Vos conoces a mi familia, has compartido algunas comidas y el rally es siempre el tema central. Es de lo que más se habla: mis tíos, mi padre, mi abuelo Ricardo, quien disfrutó mucho correr en Córdoba. ¿Cómo no querés que no corra en rally? Me crié con esto, lo viví desde muy pequeña y, además, todos se potenciaron para que ocupe una butaca en un auto de estas características. Y la verdad es que a mí también me gustó. Cuando empecé a correr me atrapó, eso lo tengo claro. Por eso agradezco de haber tomado tal decisión. -¿Y qué te sedujo tanto para correr en rally? -Toda la adrenalina que te da es impresionante, ya sea como acompañante o como piloto. Disfruto mucho esa sensación que te brinda este tipo de vehículos, no la encontré en otro lugar. Y después, el estar con la familia y disfrutar todo el folclore que brinda correr acá es muy agradable. Conoces gente muy agradable, se fomenta mucho la amistad y eso está bueno. -¿Cómo te ves dentro de la categoría desde tu condición de mujer? -Es cierto que se me respeta y no hay problemas. Ahora, una va evaluando que cuando las cosas te van bien y andas adelante no les gusta a los hombres verte ahí. Siempre cuento que cuando vamos a una charla y estás al lado del auto, enseguida van y hablan con Marcos, que es mi primo y navegante; a mí ni me tienen en cuenta hasta que les dicen que la piloto soy yo. Entonces se quedan como pensando, diciendo "¿y esto?". Jajaja… Esas son las cosas que te pueden llegar a molestar, pero ya lo tengo incorporado. -¿El automovilismo es machista? -Es un tema para charlar más profundamente. Si lo miras desde nuestro lugar, hay cosas que te lo marcan. Fijate cómo están confeccionados los buzos: están pensados para hombres. Si nosotras las chicas queremos ir al baño tenemos que sacarnos los buzos por completo. Además, creeme que los hombres no se bancan que una mujer les gane. Duele decirlo, pero es así. -Marcaste un hito en la reciente fecha de Lincoln, al conformar la primera tripulación con dos mujeres en rally. -Sí, no había antecedentes y me puso muy bien, porque seguimos ganándonos nuestro espacio. Ya venimos de marcar historia en otra situación muy particular en el a nivel nacional, cuando en una carrera corrimos más de doce componentes de la familia Emma. -¿Cómo viste a este grupo de mujeres que ha armado una estructura propia para correr en Top Race? ¿Te sorprendió? -Primero, me parece que está copado, porque siempre está bueno que se sumen mujeres. Y segundo, tengo entendido que el equipo esta acá en Campana y eso está bárbaro. Vos sabes que en la actualidad son más de 150 mujeres corriendo en todo el país. Argentina es uno de los pocos países con tanta cantidad de mujeres corriendo. Hay avances y hace dos años se viene notando cada vez más. Y acá en Campana hay varias chicas que se están vinculado al mundo de las carreras y eso está bueno. Por cuestiones personales no estoy siempre en la ciudad y no tengo la suerte de conocerlas, pero ojalá algún día nos juntemos a tomar un café. Vos deberías producir ese encuentro, si todas te conocemos, jajaja… -¿Cómo es la química con tus amigas que saben que vos corres? -Qué tema… Ahí tengo una grieta: están las que me siguen a pleno y las otras que no quieren saber nada, que me dicen que estoy loca. Yo les digo: "Ustedes no saben lo que se pierden". Pero, en general, con las chicas todo más que bien. Después de cada carrera me preguntan cómo me fue. -¿Y cómo fue correr con papá Gabriel? -Papá es como todo padre: se preocupa más de la cuenta y cuando comencé a correr estaba más preocupado por mí que por lo que debía hacer él con su auto. Eso no lo puedo manejar. A mí me gustaría que él también disfrute la carrera. -Protagonizaste un fuerte vuelco en Lincoln, recientemente. -Sí, es el segundo para mí. El primero fue acá en Campana, que fue rarísimo porque había terminado la carrera y venia para el parque cerrado y no sé qué agarré que cuando me di cuenta estaba volcando, jajaja. El del otro día fue más groso, en plena aceleración, cuando iba llegando a una chicana, apreté el freno y el auto salió espantado para un costado y no me dio tiempo a nada. Dí siete vueltas, pero por suerte todo salió bien. Ahora ya lo están armando de nuevo para la próxima fecha en Rojas. Creo que llegamos, los muchachos del taller están en eso. O sea: vamos por la revancha, jaja… -En el cierre de la nota, ¿los saludos para quién son? -Básicamente a la familia, a los amigos que siempre están y a los auspiciantes que creen en mí y me acompañan todo el año.



VICKY EMMA Y SU PASIÓN POR EL RALLY: “TODA LA ADRENALINA QUE TE DA ES IMPRESIONANTE"



Automovilismo:

Victoria Emma; "Los hombres no se bancan que les gane una mujer"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar