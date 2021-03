» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

26 de Marzo de 2021







MAL DÍA EN MIAMI El jueves fue un día negativo para Argentina en el Miami Open. Por la segunda ronda del cuadro femenino, Nadia Podoroska cayó 6-0 y 6-4 ante la rusa Yekaterina Aleksándrova. En tanto, por la primera ronda del cuadro masculino, Federico Delbonis perdió 7-6 y 6-4 ante el australiano Jordan Thompson, mientras Federico Coria no pudo con el croata Marin Cilic, quien los superó por 6-3 2-6 6-4. Así, el único argentino que sigue en carrera es Diego Schwartzman (5º preclasificado), quien debutará el sábado en la segunda ronda ante el japonés Yasutaka Uchiyama, que ayer derrotó 6-3 y 6-4 al italiano Salvatore Caruso.



NO PUDO LA BONITA La púgil santafesina Daniela Bermúdez (31 años) perdió ayer ante la puertorriqueña Amanda Serrano en un combate en el que estaban en juego los títulos pluma CMB, OMB e IBO. La boricua, una de las mejores del mundo libra por libra, se impuso por nocaut en el noveno round en una velada que se desarrolló en la Plaza del Quinto Centenario, en San Juan de Puerto Rico. CON NUEVOS COMPAÑEROS En el último día para realizar intercambios en la NBA, Denver Nuggets adquirió a los aleros Aaron Gordon y Gary Clark (de Orlando) y al pivot JeVale McGee (de Cleveland) y traspasó a los escoltas Gary Harris y RJ Hampton y al pivot Isaiah Hartenstein. El conjunto de Facundo Campazzo buscará esta noche la recuperación cuando enfrente a New Orleans, luego de la derrota que sufrió el miércoles por 135-111 ante Toronto Raptors. LNB: ÚLTIMOS BOLETOS Hoy podrían quedar confirmados los últimos dos clasificados a los playoffs de la Liga Nacional de Básquet en el duelo que sostendrán Hispano Americano de Río Gallegos (16-19) y Libertad de Sunchales (15-21). Si se imponen los patagónicos, asegurarán su boleto y también el de Comunicaciones de Mercedes (17-21). Hasta el momento, Quimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo, Regatas Corrientes y Boca Juniors ya están en Cuartos de Final; mientras Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Obras Sanitarias, San Martín de Corrientes, Instituto de Córdoba, Olímpico de La Banda y Platense de Vicente López esperan en el repechaje de Octavos de Final. En tanto, la serie por la permanencia será entre Atenas de Córdoba y Bahía Basket al mejor de tres juegos. EUROLIGA: VICTORIA REAL Por la 31ª fecha de la Euroliga, Real Madrid venció ayer 74-71 a Lyon con buenos aportes de los argentinos Nicolás Laprovittola (12 puntos) y Gabriel Deck (8 puntos y 8 rebotes). Así mejoró su récord a 18-13 (7º puesto). Hoy juegan el Baskonia de Luca Vildoza (local ante el Armani Milan) y el Barcelona de Lucas Bolmaro (local ante Alba Berlin). PODIOS EN AGUAS ABIERTAS El nadador bonaerense Gian Franco Turco obtuvo la medalla dorada en la prueba de 5 kilómetros de Aguas Abiertas efectuada en un circuito con boyas en el club Náutico de Mar del Plata, en el marco del Sudamericano de Deportes Acuáticos 2021. Por su parte, la santafesina Romina Imwinkelried fue medallas de plata en la prueba femenina. ARRANCA LA FÓRMULA 1 Este viernes se pondrá en marcha la actividad oficial de la primera fecha de la Temporada 2021 de la Fórmula 1. En Bahrein están previstos dos entrenamientos hoy: 8.30 y 12.00 (hora argentina). Mañana habrá un tercer ensayo antes de la clasificación. Y el domingo será la carrera desde las 12.00.

Breves: Deportivas

26 de Marzo de 2021

