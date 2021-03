» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

DE MAL EN PEOR San Lorenzo se despidió anoche de la Copa Argentina al perder 2-0 frente a Defensa y Justicia por la segunda ronda del certamen y crecen las dudas sobre la continuidad del entrenador Diego Dabove. En el estadio Florencio Sola, el equipo de Florencio Varela se impuso con goles de Marcelo Benítez (su remate se desvió en Alejandro Donatti) y Miguel Merentiel. Ya en Octavos de Final, los dirigidos por Sebastián Beccacece aguardan ahora por el ganador del cruce entre Independiente y Tigre.



GANÓ Y ESPERA POR RIVER Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Boca Juniors venció el miércoles 3-0 a Defensores de Belgrano con dos goles de Mauro Zárate (ambos de penal) y uno de Emanuel Mas. En Octavos de Final, el Xeneize se medirá frente al ganador del cruce entre River Plate y Atlético Tucumán. NO CAMBIÓ NADA Atlético Tucumán y Huracán disputaron los 18 minutos que les restaban para completar su encuentro de la tercera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional y todo terminó tal como estaba: 1-1. Así, el conjunto de Parque Patricios llegó a los 7 puntos (9º en la Zona B), mientras el Decano suma 5 (11º). ARRANCA LA SÉPTIMA Con dos partidos, este viernes comienza la séptima fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol: desde las 19.00, Lanús recibirá a Patronato de Paraná, mientras desde las 21.15 se medirán Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín. La programación continuará mañana sábado con: Platense vs Colón (14.00), Aldosivi vs Banfield (16.15), Argentinos Juniors vs Arsenal (18.30) y Rosario Central vs Central Córdoba (21.00). En tanto, el domingo jugarán: Talleres vs Godoy Cruz (14.00), Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield (16.15), River Plate vs Racing Club (18.30) e Independiente vs Boca Juniors (21.00). Y el lunes, en el cierre de la fecha, lo harán: Estudiantes vs San Lorenzo (19.00), Atlético Tucumán vs Newells (21.15) y Huracán vs Gimnasia (21.15) SCIAQUA INTERNADO El entrenador de Sarmiento, Mario Sciaqua, fue internado ayer por coronavirus, a ocho días de haber dado positivo. La noticia fue informada por el Verde, que también contó que el técnico de 50 años permanece estable. El brote de coronavirus no da respiro en el conjunto de Junín, que ya tiene 20 casos confirmados: hay 12 jugadores, tres utileros, dos médicos, un masajista y un ayudante de campo, además del mencionado Sciacqua. ELIMINATORIAS EUROPEAS Esta semana comenzaron las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Qatar 2022. Las 55 selecciones fueron divididas en cinco zonas de cinco y otras cinco zonas de seis. Los primeros de cada grupo clasifican a la Copa del Mundo y los segundos avanzan a un repechaje. Los resultados de la primera fecha fueron: Portugal 1-0 Azerbaiyán y Serbia 3-2 Irlanda (Grupo A); Suecia 1-0 Georgia y España 1-1 Grecia (Grupo B); Bulgaria 1-3 Suiza e Italia 2-0 Irlanda del Norte (Grupo C); Francia 1-1 Ucrania y Finlandia 2-2 Bosnia (Grupo D); Bélgica 3-1 Gales y Estonia 2-6 República Checa (Grupo E); Isreal 0-2 Dinamarca, Moldavia 1-1 Islas Feroe y Escocia 2-2 Austria (Grupo F); Turquía 4-2 Países Bajos, Gibraltar 0-3 Noruega y Letonia 1-2 Montenegro (Grupo G); Chipre 0-0 Eslovaquia, Malta 1-3 Rusia y Eslovenia 1-0 Croacia (Grupo H); Andorra 0-1 Albania, Inglaterra 5-0 San Marino y Hungría 3-3 Polonia (Grupo I); y Alemania 3-0 Islandia, Liechtenstein 0-1 Armenia y Rumania 3-2 Macedonia (Grupo J). La segunda fecha se juega entre sábado y domingo.

