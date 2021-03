» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/mar/2021 de La Auténtica Defensa. A un año del primer caso y muerte por COVID en Campana







"Cuando mi esposa falleció hubo mucha falta de empatía", manifiesta Carlos Prestera, quien tuvo el "triste privilegio" de haber sido el marido de la primera víctima de la pandemia en la ciudad. Tras 43 años de relación, ya sin su compañera tuvo que afrontar no solo la continuidad de su negocio, sino los prejuicios de una comunidad que por entonces poco sabía -y mucho le temía- a la enfermedad. Para algunos la vida luego de la pandemia no será la misma. Se puede volver a trabajar, a viajar y reencontrarse, pero la pérdida de un ser querido es irreparable. Hasta el momento, un total de 138 vecinos y vecinas han fallecido a causa del coronavirus. Hoy se cumple un año desde que se registró el primer caso en la ciudad. El que terminó implicando también la primera de esas muertes. "Tuve el triste privilegio de ser el esposo de la primera persona en morir de COVID en Campana", señala desde el otro lado de la línea telefónica Carlos Eduardo Prestera. "Fue un golpe duro". Por entonces, la cuarentena obligatoria regía desde hacía más de un semana en todo el territorio argentino y los casos de coronavirus iban en aumento. Hasta el 27 de marzo en nuestra ciudad no se habían reportados casos de manera oficial: todas las muestras que se enviaban al Instituto Malbrán regresaban con resultados negativos. De todas formas las autoridades sanitarias sabían que era una cuestión de horas hasta que un contagio fuese detectado. Y la noticia llegó, aunque desde fuera del distrito. Susana Vescina, una mujer de 62 años, dio positivo por coronavirus en una contraprueba analizada por el Malbrán. La mujer había pasado los últimos días internada en el Hospital Austral por una grave enfermedad hepática. La infección se confirmó más de 24 horas después de su fallecimiento. "Lo más doloroso fue cómo enteré", confesó Carlos Prestera, convencido que su mujer se contagió durante la internación en el hospital. Las semanas previas a este desenlace ambos las pasaron encerrados, saliendo solo para ir a las consultas al centro médico de Pilar. La salud de la vecina era delicada. La única alternativa era un trasplante de hígado. Cuando se descompensó, su esposo la condujo inconsciente al Austral, estado que derivó en un coma farmacológico del que nunca se recompuso. Tal vez por eso no alcanzó a manifestar síntomas de COVID-19. El velorio pudo organizarse con el protocolo vigente en ese entonces: una hora de duración, solo el círculo íntimo presente. "Éramos cinco", recordó Prestera, padre de dos y abuelo de cinco. Lo que el tardío test positivo modificó fue el entierro. Tras 43 años de relación, al marido no se le permitió despedir a su esposa como él hubiese querido. Con el fallecimiento de su mujer, Carlos heredó la gestión del local de eventos infantiles Tierra Encantada, que había adquirido hace algunos años junto a un socio y que terminó vendiendo. Las restricciones impuestas por la pandemia no lo dejaban abrir el negocio. Para sumar presión al escenario, los clientes que tenían reservas para los meses venideros estaban exigiendo la reposición del anticipo. "Perdí mucho dinero", señala Carlos, que debió devolver el equivalente al costo de 82 celebraciones. "No era que lo quería cerrar, quería seguir, pero cuando pasó lo de mi señora fue un golpe muy duro. Encima la cuarentena no nos dejaba trabajar, todo el mundo reclamaba la reserva y yo no tenía para devolverlas todas juntas". Pero el plano económico no fue lo más difícil de afrontar para Carlos tras la muerte de su esposa, sino la "falta de empatía" que gran parte de la comunidad mostró hacia su situación. "La pasamos mal", recordó de esos días inmediatamente posteriores. "Eran los primeros tiempos de la pandemia y se escribían muchas cosas por las redes sociales". En otras falsedades, a los Prestera los acusaron de haber vuelto del exterior con el virus. Carlos recibió hasta amenazas de ser denunciado por sacar al perro hasta la esquina. En esos momentos la incertidumbre era la norma. Y las personas suelen reaccionar de la peor manera al enfrentarse a lo que no conocen. "Me hizo mal. Hubo mucha falta de empatía. Ahora puede ser que haya cambiado la situación, después de un año se sabe que es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. Pero en ese momento parecía que uno lo hacía a propósito", comentó el vecino. "Él que se enfermaba era el culpable, en ese momento se sentía mucho así. El tema de las redes fue terrible. En algún momento salía a contestar, después me cansé". Carlos vive con su mamá. Ella ya se puso las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, a él le falta la segunda. La vida sigue. Un año ha pasado desde que perdió a Susana. Y pese al paso del tiempo, todavía la rememora entre lágrimas "Uf… era un placer. Muy buena persona, querida por todos. Muy buena persona", repite acongojado el hombre del "triste privilegio".



Carlos Prestera tuvo el "triste privilegio" de haber sido el marido de la primera víctima de la pandemia en la ciudad.



A un año del primer caso y muerte por COVID en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar