Tras bambalinas

En el marco del Día mundial del teatro, Mauro Montero y Javier Marizaldi, actores y directores de teatro, reflexionan acerca de este arte y el impacto de la pandemia en el mismo.

Había sido su madre, la reconocida poeta Nélida Coltelli, la que había decidido mandar a Mauro a teatro después de observarlo actuar como anciano con el bastón de su abuelo. Bajo la dirección de la actriz, poeta y docente de teatro zarateña, Diana Martínez, el niño de 8 años actuó por primera vez interpretando a Dionisio. En una muestra, se transformó en jubilado y desató las risas y los aplausos del público al hacer un comentario sobre la jubilación: "muchos abuelos y abuelas se rieron y aplaudieron y eso me gustó. Fue un lindo comienzo." Con el correr del tiempo, se alejó del teatro y dedicó su tiempo a practicar rugby. Sin embargo, fue inevitable retornar al mismo por lo que alternó el deporte con la actuación: "hay un llamado de adentro, un deseo que también está bueno preguntarse, como actor y actriz, ¿qué pasa con ese deseo?, ¿qué es lo que a mí me lleva a ir cada día al ensayo? ¿a dónde voy? ¿por qué? y ¿para qué? Esta bueno interrogar esa pasión".

En el año 1989 actuó en "Está todo bien", improvisación colectiva en la que se trataba la adicción a las drogas, junto a Adrián Parravicini y Joaquín Castelli: "nosotros entrabamos como público y, en un momento, empezábamos a agitar porque no empezaba la obra. La gente nos miraba mal y me acuerdo que en Zárate llamaron al seguridad. Después yo me subía al escenario y empezaba un monologo; ahí la gente se iba dando cuenta de que la obra empezó." A lo largo de los años, el actor dio vida a diversos personajes en las obras "La ópera de dos centavos" de Bertolt Brecht, "El bizco" y "La Valija" bajo la dirección de Rubén Hernández y "La zorra y las uvas" bajo la dirección de Tina Serrano: "el teatro es un fenómeno demencial y colectivo. Debe estar el encuentro y el compartir porque si no es colectivo no sirve, no hay consecución, no hay evolución, no hay más descubrimiento. No hay más multiverso".

En el año 2013 Diego Carfagno y Javier Marizaldi le propusieron dirigirlos en la obra "El amateur" de Mauricio Dayub, cosa que aceptó. Pero no se llegó a terminar debido al fallecimiento del padre de Carfagno. Al año siguiente, Montero dirigió y actuó en la obra "Los disfraces inútiles", con asistencia y dirección de José Keidel: "me di el gusto de hacer el montaje con los poemas de mi madre, trabajar con mis dos hijas y actores y actrices amigos. Fue mi primer gran trabajo como director y me encantó." El incipiente director continuó dirigiendo las obras "Compañía", "Ellos", que escribió a partir de textos de Humberto Costantini y Bertolt Brecht, "Abierto por duelo" y "¿Breve?" Por otra parte, asegura que su objetivo al dirigir no es que el espectador entienda lo que vio o pasó: "no tiene que irse con algo acabado. Al contrario, debería irse con muchas preguntas de un encuentro teatral o no pero si fue impactado en ese momento sería interesante".

La pandemia golpeó al teatro provocando que actores y directores buscaran alternativas para continuar con el mismo. En este contexto, Montero tuvo que enfrentar el desafío de continuar su taller de teatro por Zoom, proceso angustiante, que concluyó con la presentación de la muestra "Colgadxs" por esta plataforma: "atravesar eso fue terriblemente angustiante pero le encontramos la teatralidad." Por ello, en esta fecha tan especial para el teatro, considera que se debe revalorizarlo y promover mayores espacios, tanto desde el ámbito público como privado, para que el mismo llegue a más personas: "todos pueden hacer teatro no es un patrimonio para unos pocos inspirados. El acceso a la poesía, al estallido poético y el teatro debería estar abierto a todos. El teatro de resistencia, aquel en el que la búsqueda de un lenguaje poético y autónomo es la prioridad y los actores son el elemento fundacional de la producción artística, educa a un público teatral abriendo puertas en la cabeza de grandes y chicos, generando posibilidades hoy y ahora".

En lo que respecta al presente año, el actor y director asegura que en breve volverá "Sucederes" y "Dos Cachos de Humberto". Asimismo, informa que sigue abierta la inscripción a su taller anual de teatro (para adolescentes, jóvenes y adultos) y que los interesados pueden inscribirse contactándose al siguiente número (03489) 549672.



Mauro Montero

Por su parte, Javier Marizaldi se adentró al mundo del teatro a los 10 años cuando se presentó en un casting de Teatron, grupo formado por Adriana Arcos, y fue seleccionado. Así, debutó en el Teatro Pedro Barbero en la obra "Profesora exímame" interpretando al falso hijo de un hombre que quería conquistar a una mujer: "me acuerdo algún texto, ´vos sos mi papá y mamá no tengo porque se fugó con el Circo Tihany´, de la sensación y del momento." A partir de esto, descubrió que su destino estaba ligado a la actuación: "cuando terminé la secundaria en lo único que pensé fue en el teatro. Soy un afortunado de haberme dado cuenta de lo que me gusta de muy chico y lo sigo corroborando día a día porque el teatro me ha dado mucha felicidad."

Trabajar como extra en televisión mientras estudiaba teatro le confirmó que su vocación era la actuación. Una frase de su profesora, Patricia Palmer, quedó grabada en su memoria dejándole una gran enseñanza: "nos decía ´a uno lo salva lo que ama´ y me enseñó que la felicidad tiene que ver con tener una vocación y poder desarrollarla." Cosa que realizó en el devenir de los años en las obras "Los Candidatos"; "Jesús de Nazareth, la pasión" de Carlos Abregú y Ángel Mahler, en la cual interpretó a Jesús durante 13 años; "Cielito, triunfo y detalle del combate de Obligado"; "Hechos de los Apóstoles" y "Kolbe, solo el amor crea" del grupo BANUEV; y "¡Pum… en el ojo!", una producción del Teatro Nacional Cervantes.

Sus primeros pasos como profesor de teatro los dio en el año 2000 en el colegio Aníbal Di Francia y en el Teatro La Rosa, en éste último lugar comenzó con Miguel Dao: "daba la primer parte de relajación y cuando él no venía daba la parte de actuación. Al ser una actividad relacionada con la actuación me sentí cómodo." Ese mismo año dirigió y actuó en su primera obra "Circo los amigos" con Diego Carfagno; más adelante, dirigió "Sancho Panza en la ínsula", "Identidad", "Papanatas", "Amor de madre", "La vida nos da sorpresas" y "Mostrame el diploma": "uno sabe por dónde ir y lo que le gustó de otro director que lo dirigió. He aprendido mucho, en especial, de Miguel Dao".

Durante la cuarentena, Marizaldi ha estado activo. Además de dar clases de teatro grabó para Radio Nacional "Cielito, triunfo y detalle del combate de Obligado", una de las obras ganadoras del concurso "Escenas en sINTonía" y para "Acercarse" dirigió, guionó y actuó en un video para el Día del técnico. "Pero más allá de lo que me pasó a mí, tengo un montón de compañeros atravesando situaciones dificilísimas. Para un actor es muy difícil actuar si no hay teatros, si no hay dónde hacerlo y si no se está filmando. Si a uno lo salva lo que ama y no puede hacer lo que ama es complejo." Al igual que Mauro Montero, tuvo que continuar las clases por Zoom, lo cual fue complicado: "a los actores nos gusta estar en el mismo lugar trabajando, también es necesario el contacto con el otro, pero bueno hubo que adaptarse y nos hemos adaptado de la manera en que pudimos." Debido a que no se podía hacer una muestra, se decidió grabar con Daniel Pelayo y subir a Youtube lo trabajado durante el año: "estuvo muy bueno, le queda a los chicos un material hermoso y la gente que tiene ganas de ver teatro puede hacerlo." En lo que respecta a esta jornada, Marizaldi manifestó: "mucha fuerza a todos los compañeros que están pasando por un mal momento en lo artístico y lo económico. Esto va a pasar y el teatro en sí como entidad viva va a buscar la manera de abrirse camino como lo ha hecho siempre".

Por otra parte, adelanta que en breve se subirá a Youtube la obra "La Fundación": "estamos terminando una obra hermosa y completa que va a ir más allá de los videos cortos." A su vez, informa que los interesados en inscribirse a los talleres pueden hacerlo a través de las redes sociales del Teatro La Rosa o comunicándose al (011) 39012909.





Javier Marizaldi