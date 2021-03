» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Gestionan ante Vialidad la reparación del camino ex-ruta 12, a la vera del Canal Irigoyen







No obstante, ante la falta de respuesta al pedido de una solución definitiva, se comenzó a coordinar diversos trabajos con una empresa privada en los lugares más críticos, los cuales, si el clima lo permite, comenzarán en las próximas semanas. El Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo del Sector Islas, viene gestionando desde hace varios meses con autoridades de Vialidad Nacional para tratar de lograr una solución a la problemática del camino ex-ruta 12, a la vera del Canal Martín Irigoyen, dado su estado en general, las alcantarillas y mantenimiento. Puntualmente, el 5 de febrero se envió una nota con la problemática del Camino Ex Ruta 12 a la Dra. María Alicia Rivero Jefatura de 1º Distrito Bs. As, sin tener respuesta alguna hasta la fecha. Desde la dependencia municipal también se comunicaron con Hugo Bonino y Patricio García de Vialidad Nacional, quienes informaron que, dada la situación del Covid-19, el personal se encuentra de licencia y otros afectados a trabajos de mucho tránsito de camiones de carga y vehículos particulares como, por ejemplo, la ruta 33. Dada esta falta de respuesta al pedido de una solución definitiva, el Municipio está coordinando diversos trabajos con una empresa privada en los lugares más críticos, los cuales, si el clima lo permite, comenzarán en las próximas semanas. "Independientemente de estas posibles propuestas, se solicitó a las autoridades de Vialidad un modelo de contrato entre la municipalidad y Vialidad Nacional", señalaron desde la Dirección de Islas.



