El Municipio también ofrece talleres culturales virtuales

La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura incorporó propuestas online para aquellos vecinos que desean participar de alguna actividad, pero no pueden asistir a clases presenciales. La inscripción ya está abierta. La Dirección de Cultura -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio- informa que también se ofrecen a la comunidad talleres culturales virtuales. La oferta está destinada a aquellos vecinos de la ciudad que desean participar de alguna actividad, pero por diversas razones, no pueden asistir a clases presenciales. Según detallaron, las opciones disponibles son las siguientes: TALLER DE ILUSTRACIÓN E HISTORIETA Será vía Zoom y las clases estarán a cargo de Natalia Palavecino, los días martes de 18 a 20. TALLER DE REPOSTERÍA Las clases se dictarán a través de WhatsApp y estarán a cargo de Patricia Franco. Los encuentros virtuales a través de este servicio de mensajería serán los lunes y martes a las 15 y los miércoles a las 14. TALLER EXPERIMENTAL DE ARTE Ana Dragone también dará clases por WhatsApp, los martes de 17 a 18:30. TALLER DE JOYERÍA Ricardo Ferreyra, vía WhatsApp, dictará sus clases los viernes de 15 a 19. TALLER DE BORDADO Y PUNTO CHINO Vía WhatsApp, Dora Cervantes llevará a cabo su tradicional taller, los días martes de 14 a 18 y miércoles de 14 a 17. TALLER MANUALIDADES Andrea Rolandi, por WhatsApp, dará sus clases los martes y jueves de 15.30 a 17. TALLER GUITARRA Aníbal Fernández, tendrá sus clases por WhatsApp, los días lunes a las 19 y jueves y viernes de 18 a 19. Según informaron desde la Dirección de Cultura, la inscripción a cualquiera de estos talleres se deberá realizar de manera presencial en el Edificio 6 de Julio (San Martín 373), de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Teniendo en cuenta el contexto, la inscripción podrá realizarla otra persona –no necesariamente el que se integrará al taller-. Para ello, al momento de inscribirlo, deberá informar la totalidad de los datos personales del interesado/a (nombre y apellido, DNI, domicilio y teléfono).

