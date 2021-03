Con vacunas Sinopharm, el punto de vacunación continúa recibiendo al personal de salud y educación y personal de seguridad, inscriptos a través de la plataforma oficial de la Provincia. Tras habilitarse oficialmente hace varias semanas, el equipo del Punto IOMA trabaja ininterrumpidamente y continúa con la Campaña de Vacunación contra el COVID-19. En dicho centro se aplican las dosis correspondientes exclusivamente al personal de salud y educación, auxiliares y personal de seguridad, quienes hasta el momento no habían sido convocados y se encontraban inscriptos en la plataforma oficial. "El período de desconfianza en la vacunación fue quedando atrás y eso implica que aparezcan personas que no se habían inscripto para recibir su vacuna anteriormente" explicó el médico y concejal del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, sobre la continuidad del proceso. Además, detalló que "el personal de seguridad incluye no sólo a la policía bonaerense, sino también a todo el servicio penitenciario, bomberos y seguridad nacional, provincial y municipal, siempre y cuando se hayan registrado oportunamente". Por ello, el alcance de la vacuna Sinopharm se amplía a un vasto sector de la población. Finalmente, Romano recordó la importancia de sostener los cuidados aún cuando se hayan aplicado la vacuna, "para garantizar la inmunidad" e invitó a los vecinos a sumarse a este plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus en la Provincia de Buenos Aires. Tal como se viene informando, los interesados deberán registrarse en www.vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la App.

Parte del personal que forma parte del operativo.





Docentes y personal de seguridad coinciden en el vacunatorio.



El punto IOMA sigue vacunando a docentes, personal de seguridad y salud

