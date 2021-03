José Abel Perdomo

Evidentemente la nueva normalidad pospandemia no está tan cerca como se pensaba y ahora nos preparamos para poder hacer frente a la temida segunda ola que nos trae nuevas cepas más contagiosas con el consiguiente aumento de la incertidumbre que el mundo tiene respecto al covid-19. Como hemos podido ver la vacunación avanza a un ritmo mucho más lento de lo previsto en un principio. Como le pasa a todo el mundo sufrimos el retraso en el cumplimiento de los contratos que oportunamente firmara el gobierno con distintos laboratorios que se comprometieron a entregas muy por encima de sus capacidades de producción y como siempre hace "el mercado" privilegia a los más ricos. Tengamos en cuenta que Europa pese a que ya pagó 21 mil millones de euros a los laboratorios tiene grandes problemas de abastecimiento y en un depósito de Italia descubrieron 29 millones de dosis de AstraZeneca para enviar al Reino Unido evitando los controles de la Unión Europea que priorizan la vacunación en su territorio de las vacuna producidas dentro de sus fronteras. El panorama es más preocupante si vemos como han aumentado exponencialmente los contagios en los países limítrofes algunos de los cuales eran modelos que la derecha nos quería imponer como Chile y Uruguay. No se escuchó a Patricia Bullrich o a Lilita Carrió decir que el presidente chileno Sebastián Piñera está envenenando a su pueblo porque se está aplicando CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac de la cual todavía no se han publicado los resultados de la fase 3. ¿Será que prefieren el comunismo chino al ruso? Con este panorama deberíamos pensar en medidas que restrinjan la circulación de personas y fundamentalmente el turismo al exterior aunque parece ser que es tarde porque las nuevas cepas ya están entre nosotros.. Como era de esperar los 12 mil mega millonarios se resisten a pagar la contribución que por única vez se les pide para poder hacer frente a la enorme inversión gubernamental que alivie en alguna medida las consecuencias de la pandemia fundamentalmente entre los más humildes. Gustavo Grobocopatel es un empresario sojero que en una entrevista radial dijo que la contribución "Es como decir que para pagar el impuesto tengo que vender mi casa". Curioso que llore de esta manera alguien cuyo modelo sojero le deja mil millones de dólares por año. ¡Qué artista se perdió el teatro! Cabe preguntarse si vale la pena seguir intentando llegar a algún acuerdo con estos sectores que demuestran día a día su avaricia.. Es alarmante comprobar cómo la campaña mediática pro "mercado" ha perdido todo recato y ya ni siquiera se cuidan de parecer creíbles. Cuando se habla de las causas que provocan la suba generalizada de los precios llamada inflación se omite mencionar que los empresarios aumentan sus precios básicamente porque pueden es decir que no hay nada que se los impida, salvo algún acuerdo con el gobierno o la posible retracción de las ventas cuando se les va la mano con los aumentos. Es notable observar como los poderes económicos han logrado instalar en la sociedad la doble vara para tratar las ganancias de los patrones y el salario de los trabajadores. Por ejemplo ante un aumento de las tarifas en todos los medios se da por sentado que esa suba se trasladará a los precios por los mayores costos de producción que significan y se muestra como algo natural e inevitable porque la empresa tiene que restituir de inmediato su tasa de rentabilidad. Sin embargo no consideran natural e inevitable que el trabajador haga lo mismo y tenga que esperar la paritaria de su sindicato para ver cómo puede conseguir compensar lo perdido por los permanentes aumentos de su costo de vida. Generalmente pierde. Sin o con coronavirus. Memoria, verdad y justicia. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.

Precios y salarios en pandemia

Por José Abel Perdomo

