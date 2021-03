P U B L I C







Olga García

Un desafío colectivo nos espera, los contagios de coronavirus se han complicado por sus características. Estamos entre los países que reciben vacunas pero no en cantidades tan amplias en corto tiempo. En realidad no existe en el mundo protección completa, algunos de nuestros compatriotas han viajado como turistas al exterior y no podrán reintegrarse simplemente. Lo que sí se percibe es una profunda diferencia entre los criterios que se manejan en Capital y en las provincias. Los porteños enfrentaron un primer día de vacunación a los mayores de 80 años con total desorganización y exposición de los vacunados a demoras y riesgos. Su modalidad de gobierno tiene objetivos económicos que no priorizan lo humano. La vida se valora desde allí según la inversión que exige al Estado, si son caros espera cobrarse a través de sectores privados. Las bolsas negras arrojadas en manifestaciones de ese sector son claras, hay muertes que desean que se concreten para evitar gastos o posiciones que muestran como es de inhumana la desvalorización de las personas con las que perciben diferencias ideológicas o gastos sociales. Nos toca vivir un momento difícil, lo imprescindible parece no ser a nivel global lo nacional sino intereses capitalistas que ni siquiera representan ya naciones sino sectores económicos. Los latinoamericanos ya tratamos de lograr espacios que permitan limitar esos criterios inhumanos y planteen objetivos de mejoramiento de la vida de nuestro pueblo. El enfrentamiento es duro con quienes dicen expresar libertades democráticas pero incluyen a su espacio económico como eje. Criterios educativos han mostrado esa mentalidad que apunta a la destrucción de la educación pública, a que no sea un espacio que nos brinde movilidad social importante. Es una época de lucha, de impulsar espacios productivos nacionales con criterios protectores tanto en la industria como en lo agrario. El marco latinoamericano muestra crisis que requieren intensa pelea a quienes sostienen proyectos que protegen a los pueblos. Así se observa en Bolivia, Colombia, Brasil entre otros y sin duda percibimos en Argentina, presionada por una deuda contraída por el gobierno anterior y sin abundancia económica, en el marco de pandemia, para enfrentarlo.

Opinión:

Crisis latinoamericana

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar