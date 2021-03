Efemérides del día de la fecha, 27 de Marzo

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

Instituido por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organización de artes escénicas fundada por expertos en danza y en teatro y la Unesco, en el año 1961, en este día se resalta la importancia del teatro y se lo difunde para que más personas puedan disfrutarlo: "permitir que la comunidad teatral promueva su trabajo a gran escala, para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia del teatro en todas sus formas, con el objetivo de obtener más apoyo". Esta fecha fue elegida debido a que, desde el año 1954, en esta jornada se iniciaba la temporada en el Teatro de las Naciones de París.

Cada año, una figura prestigiosa del teatro comparte un mensaje en el que reflexiona acerca del mismo y la Cultura de la Paz. El primero en pronunciar el mensaje fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau; el único argentino que tuvo el privilegio de dar su mensaje fue Jorge Lavelli, director de teatro y fundador del Theatre National de la Colline en París, en el año 1992. Este año, la actriz británica Helen Mirren abordó el impacto de la pandemia en el teatro: "puede ser que esta situación de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir esta pandemia con dignidad. Su imaginación ha sido traducida en estas nuevas circunstancias en formas de comunicar, inventivas, imaginativas, conmovedoras, todo esto por supuesto gracias a Internet".

ÚLTIMO PARTIDO DE CLAUDIO PAUL CANIGGIA EN LA SELECCIÓN

Hace 19 años Claudio Paul Caniggia vestía por última vez la camiseta "albiceleste" en un partido amistoso frente a Camerún. El primer torneo internacional en el que "El Pájaro" representó a la Argentina fue en la Copa América 1987, en esta competencia solo convirtió dos goles, y la Selección terminó quedándose en el cuarto puesto. Dos años después, quedó en el tercer puesto (Copa América 1989) y, finalmente, en el año 1991 salió campeón de dicha copa. Al año siguiente, se consagró campeón de la Copa FIFA Confederaciones y, en el año 1993, levantó la Copa Artemio Franchi. En lo que respecta a los Mundiales, "Cani" fue subcampeón del Mundial Italia 1990, competencia en la que convirtió los memorables goles contra Brasil (en octavos de final) e Italia (en semifinales); sobre el gol contra la "Verde-amarela" el delantero manifestó: "fue increíble porque es una secuencia que nace del mediocampo en la que ves 5 brasileños y dos argentinos. Fue una jugada espectacular. Parecían muñequitos en la PlayStation. Se junta con la mística del partido, lo que pasó en el primer tiempo y eso hace que perdure." Por otra parte, jugó en el Mundial Estados Unidos 1994 y fue parte de los convocados al Mundial Corea del Sur/Japón 2002. Previo a éste último, Caniggia fue titular en el amistoso frente a Camerún, disputado en el estadio Des Charmilles (Suiza), que finalizó 2 a 2 con goles de Juan Sebastián Verón (penal) y Pablo Aimar. A lo largo de su carrera disputó 50 partidos con la Selección y convirtió 16 goles.

SE LANZA "FUTURE NOSTALGIA"

Un día como hoy en el año 2020, Dua Lipa lanzaba su segundo disco "Future Nostalgia". Producido por Jeff Bhasker junto a Ian Kirkpatrick y Jason Evigan e integrado por canciones compuestas por la cantante británica con "Tove Lo" y Emily Warren, el álbum le permitió a la artista ser galardonada con el Premio Grammy en la categoría "Mejor álbum vocal de pop": "me di cuenta de que lo que quería hacer era algo que se sintiera nostálgico pero que también tuviera algo fresco y futurista". Entre las canciones del mismo se encuentran "Don´t start now", "Break my heart", "Physical", "Hallucinate" y "Levitating".