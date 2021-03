Opiniones Ciudadanas

Creo llegado el momento en que debemos comenzar a hacer propuestas y generar fuentes de trabajo para que definitivamente podamos salir de la encrucijada a la que hemos llegado, no voy a analizar porqué, por quién ni cómo solo que existe y parecería que nadie la quiere ver. Nada ganamos con seguir rasgándonos las vestiduras envolviéndonos en las telarañas de las infructuosas discusiones de: es mi culpa, es la tuya, todos somos culpables, yo les dije, etc. Podríamos estar todo un día, o varios poniendo distintas excusas que finalmente no nos llevarían a nada. Alguien dijo, "la única realidad es la verdad" (Aristóteles) de lo que surge que "comprender el mundo real es comprender el "todo" de la realidad.

Y la única realidad es que estamos excluidos del contexto económico de las naciones del mundo que podría llegar a ayudarnos, por veleidades socio políticas que hacen tomar posiciones que nos acercan a todos los que están en contra del mejoramiento de la sociedad solo pensando en el beneficio propio. ¿Acaso alguno de nosotros cuando se siente enfermo va al curandero en vez de ir al médico? Nadie puede vivir solo por naturaleza. Todos necesitamos en algún momento de alguien que nos acompañe. ¿Realmente alguien se cree infalible?

Nuestro país necesita hoy más que nunca el apoyo de los capitales generadores de la economía. Siempre fuimos en busca de capitales financieros como si fueran la salvación. Y lo único que logramos que cada uno de los que se acercó en los últimos gobiernos fue para llevarse jugosas ganancias no precisamente usando bienes de capital (industrias). ¿Somos los "che pibe" de la economía? ¿Se creen que porque traen plata la van a usar para crear fuentes de trabajo? Lo hacen para jugar al inversor. Hay un refrán que dice "De Enero a Enero la plata es del Banquero". Si no me creen pregúntenselo a algún amigo que sea adicto a los juegos de azar.

Va la propuesta: Busquemos capitales en el mercado mundial, para financiar nuestro resurgimiento, se le pagarán intereses, pero el veinte por ciento de su inversión tiene que ser hecha en bienes de capital (Ej. Máquinas para la industria para producir bienes de uso que nos hagan aumentar la balanza exportadora). Además, desde el principio, comenzarán a generarse puestos de trabajo reales. Haciendo esto es su reaseguro de que Argentina podrá pagar sus compromisos pecuniarios. El estado deberá dictar todas las leyes y reglamentaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

Considero la propuesta mejorable, e incluso que haya otra mejor no lo dudo, pero a los que siempre ponen palos en la rueda y yo llamo máquinas de impedir no les pido que no lo hagan, pero sí deseo que en beneficio de la comunidad económica argentina realicen propuestas alternativas para que se pueda salir de este laberinto, para poder crecer de la única manera posible: trabajando. Y si no encuentran otra, súmense hasta que aparezca algo mejor. Hasta la próxima generación de proyectos alternativos. Pongamos combustible y hagamos arrancar el motor de la economía.