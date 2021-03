» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El ensayo

Asistimos a circunstancias complejas en la tarea de garantizar la inmunidad de toda la sociedad. Una enfermera que no ha recibido la vacuna es quien pone el cuerpo para administrar la dosis a un joven docente que da clases por zoom. Una joven con asma es convocada a vacunarse mientras un abuelo con cáncer de pulmón se despide de los nietos antes del inicio de clases. La subjetividad navega más que nunca en aguas turbias, donde poco se comprende y mucho se sacrifica, las dudas se replican y una sucesión de hechos confusos perturban la lógica de lo que debiera suceder si hubiese un plan real, un método consistente y fundamentalmente un orden de honestidad como base del accionar. La suerte y la espera, se presentan como el único recurso aparentemente cierto que salvaguarde la supervivencia. Con la inseguridad y el desconcierto como bandera hemos transitamos un primer momento de "trinchera" en el cual vivimos una sucesión de fragmentadas muertes de espacios y vínculos esenciales para el desarrollo social y afectivo de la humanidad; imperaba la sensación de temor y entonces intentamos capturar el tiempo por la vía de un contrato: la aceptación de pérdidas parciales inmediatas frente a un beneficio colectivo futuro. Pero el devenir se nos ha ido presentando cada vez más como un punto de fuga, un espacio que no está en ninguna parte, una enorme ilusión en la que convergen deseos e imaginarios en un escenario de promesas infinitas, que se alejan a medida que parecemos acercarnos. El preciado don se nos escapa, no hay posibilidad de conquistar el futuro en el presente, de manera equitativa y genuina. El agotamiento y la frustración abren paso al segundo momento, el del "ensayo", en el que el sujeto intenta adueñarse al menos de su presente dominado por el impulso vital de recuperar algo de lo perdido, de moverse y desempolvarse, de que algo le suceda en la vida. A la humanidad solo le queda ensayar con la humanidad y allí donde todo es posible el error también está en todas partes, el hombre será sujeto y objeto en este intento determinado por acciones individuales, responsabilidades colectivas y decisiones de Estado. Ensayamos formas de vivir con y sin vacuna, transitamos por frágiles experiencias, inauguramos escuelas burbuja, arriesgamos en trabajos presenciales, reforzamos criterios de aislamiento en grupos de riesgo a los que no hemos logrado dar garantías. El hombre solo parado al comienzo del laberinto y al borde del primer paso sabe que tendrá que elegir en varias oportunidades, los dilemas se le presentan al modo de lo que sabe y cree en contraposición con lo que ignora; sabe del abismo infinito en el que caer es perderse para siempre, cree que en algún sitio debe haber un prado en el que se pueden tocar las partículas del aire, ignora que le está vedada la verdad puesto que le es imposible visualizar el laberinto desde arriba. El hombre de este segundo momento teme al futuro por la falta de confianza construida en el pasado. Ya sabe que detener el tiempo es un imposible, afuera las estaciones cambian, los hijos crecen y la sombra impaciente espera al otro lado de la puerta, adentro la vida pulsa con su temor y su ingenio. En el tiempo del ensayo el hombre tantea y se previene del hombre, contrasta aspectos de la realidad y prepara la voz, siente que morir y desaparecer son por primera vez dos realidades distintas. Lic. Ana Julia Cesari - Psicóloga (M.P: 20334) - cesarianajulia08@gmail.com



