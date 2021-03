» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Vóley:

Enfrentará como local a Universidad de Buenos Aires desde las 21.00. El certamen es parte de la preparación para la División de Honor de la Federación Metropolitana. Esta noche, después de más de un año de parate por la pandemia de coronavirus, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana volverá a la acción en el marco de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) cuando debute en la Copa "Chulo Olmo", el tradicional certamen que se disputa como preparación a la División de Honor. El Tricolor recibirá hoy la visita de Universidad de Buenos Aires desde las 21.00 horas, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B que también integra Municipalidad de Lomas de Zamora. El CCC presentará un equipo dirigido por Hernán Carneri y conformado en su mayoría por juveniles de la institución. Varios de ellos participaron recientemente de la Liga Nacional de Voleibol (ex Liga A2) con Matanza Vóley, también bajo el mando de Carneri. Son los casos de Emilio Mitchell, Lucas Damiano. Ignacio Romero Allegri y Rodrigo Michelón. Además, también estarán dos mayores de larga trayectoria en el club como el armador Juan Pablo Romero y el punta Nicolás Gómez (se está recuperando de una fractura). Posteriormente, para la División de Honor, el plantel se reforzaría con los regresos del ya "histórico" Mauricio Viller y del central Fabián Flores. Por lo pronto, de esta Copa "Chulo Olmo" también participan San Lorenzo, River Plate y Universidad Nacional de La Matanza (en la Zona A); Ciudad de Buenos Aires, Defensores de Banfield y Ferro Carril Oeste (en la Zona C); y Boca Juniors, Náutico Hacoaj y Vélez Sarsfield (en la Zona D). TIRA CABALLEROS En el inicio del torneo de divisiones inferiores de la FMV, las categorías juveniles masculinas del CCC se midieron con Náutico Hacoaj por la primera fecha de la Zona A de la Región 3. Y los resultados obtenidos por los chicos dirigidos por Gabriel Martra y Nicolás Gómez fueron los siguientes: -Sub 15: Náutico Hacoaj PP – Ciudad de Campana PG -Sub 17: Náutico Hacoaj 0 – Ciudad de Campana 3 -Sub 19: Náutico Hacoaj 2 – Ciudad de Campana 3 -Sub 21: Náutico Hacoaj 3 – Ciudad de Campana 0 Este sábado 27, los Tricolores recibirán a Náutico Hacoaj en una "tira" que comenzará a las 11.30 horas.



