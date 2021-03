» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Handball:

El CBC vuelve a competir en la FEMEBAL







El Bote inicia su participación en el Apertura 2021. Hoy debutan los Mayores y, en inferiores, los Menores y Cadetes. Mañana será el turno de la Primera Damas. El crecimiento que venía mostrando el handball del Campana Boat Club en la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) fue interrumpido (como casi todo en el mundo deportivo) por la pandemia de coronavirus. Y después de estar un año sin competencia, las diferentes categorías del Bote ya tienen todo listo para comenzar el Apertura 2021, un certamen que se dividirá regionalmente y que no tendrás ascensos ni descensos. Hoy debutará la Primera Caballeros, equipo dirigido por Mauro Mingorance, que en 2019 había ascendido a la Cuarta División. Esta tarde enfrentará como visitante a Municipalidad de Pilar en cancha de Muñiz, en un encuentro que corresponde a la segunda fecha de la Zona C5. También hoy tiene pautada su presentación la tira masculina, aunque solo jugarán las categorías Menores y Cadetes. Será como visitante frente a Municipal de San Miguel, que no presenta Infantiles ni Juniors y solicitó reprogramar el partido de Juveniles por protocolo Covid. Los chicos Celestes, entrenados por Julián Barletta y Luciano Díaz, integran la Zona B3. En tanto, la Primera Damas recién debutará mañana domingo, cuando enfrenten como visitante a Independiente de Merlo. El conjunto conducido por Fabricio Rasente es parte de la Zona C4. Finalmente, la tira femenina no verá acción este fin de semana. Las chicas entrenadas por Loana Vietta y Tatiana Alvarado debían medirse con Independiente de Merlo, que informó que no se presentará a este duelo correspondiente a la Zona B4.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



