COMIENZA LA FECHA La tercera jornada del Campeonato 2021 de la Primera Nacional comenzará hoy con seis partidos, tres por grupo. Por la Zona A jugarán: Temperley vs Agropecuario (15.30), Belgrano vs Estudiantes de Buenos Aires (19.05) y Almirante Brown vs Atlanta (19.10, TyC Sports). En tanto, por la Zona B que integra Villa Dálmine se medirán: Almagro vs Instituto (15.30), Santamarina vs Barracas Central (16.30) y All Boys vs Ferro Carril Oeste (17.10, TyC Sports) Tras la práctica quedará concentrado a la espera del duelo de mañana. Los atacantes Luciano Vázquez y Alejandro Gagliardi estarían por primera vez entre los citados. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento previo al encuentro que disputará mañana domingo como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la tercera fecha de la Zona B del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Complicado en estos últimos días por las malas condiciones climáticas, el equipo que conduce Felipe De la Riva tiene planificado trabajar hoy en el campo de juego del estadio de Mitre y Puccini, si es que la lluvia no lo impide. Allí, los jugadores ensayarán detalles tácticos y de pelota parada para finalizar esta preparación en busca de su primera victoria del torneo. Después de los empates sin goles frente a Independiente Rivadavia y Atlético de Rafaela, el foco está puesto en el desempeño ofensivo del Violeta, que hasta el momento ha mostrado poco y nada en ese aspecto. Sin embargo, para esta presentación, se espera el regreso del enganche Cristian Ojeda (fue titular en el debut, pero se perdió el duelo ante La Crema por molestias físicas) y también la presentación de Luciano Vázquez, el centrodelantero que llegó como reemplazo de Catriel Sánchez y que no fue convocado en las primeras dos fechas para que pudiese ponerse a punto desde lo físico. Además, entre los 20 citados que De la Riva definirá hoy también aparecería Alejandro Gagliardi, otro hombre de ataque que todavía no ha sumado minutos por una lesión que lo marginó las primeras dos fechas. El pasado martes recibió el alta y mañana ocuparía un lugar en el banco de suplentes. "El equipo se está encontrando y Felipe está buscando variantes para encontrar la mejor formación. Se lograron dos empates con dos equipos muy duros. No fueron partidos vistosos, pero logramos mantener el arco en cero. Hoy estamos buscando una solidez defensiva de conjunto y, a partir de ello, iremos buscando el mejor funcionamiento ofensivo", señaló al respecto el arquero Emanuel Bilbao en diálogo con Radio City Campan (FM 91.7 Mhz). "Con la recuperación del Tano (Gagliardi) y la puesta a punto de Lucho (Vázquez) vamos a ir teniendo más variantes arriba. Creo que vamos por el buen camino. Primero tenemos que conseguir solidez para que no nos lleguen. Y después empezar a llegar con más gente en ataque. Nuestra cancha es grande y tenemos que tratar de encontrar los espacios para llegar con más gente", agregó el guardameta, quien se ilusionó con que, este domingo, Villa Dálmine pueda "empezar a mostrar otro poder ofensivo" y quedarse con una victoria que le dé "mayor valor" a los dos empates iniciales.

