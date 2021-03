» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

LANÚS SIGUE PRENDIDO Ayer, en el inicio de la séptima fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Lanús venció 4-2 como local a Patronato de Paraná y se mantiene prendido en la lucha por las primeras posiciones de la Zona B. Ahora suma 13 unidades y quedó a dos del líder Vélez Sarsfield. Los goles del Granate los marcaron José Sand (de penal), Tomás Belmonte, Pedro De la Vega y Lucas Vera. Posteriormente, en Santa Fe, Unión y Sarmiento de Junín no se sacaron ventajas y terminaron 0-0. Con el empate, el Tatengue quedó en el cuarto puesto de la Zona B con 11 puntos.



SIGUE LA SÉPTIMA Hoy continuará la programación de la fecha con otros cuatro cotejos: Platense vs Colón (14.00), Aldosivi vs Banfield (16.15), Argentinos Juniors vs Arsenal (18.30) y Rosario Central vs Central Córdoba (21.00). Mañana domingo jugarán: Talleres vs Godoy Cruz (14.00), Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield (16.15), River Plate vs Racing Club (18.30) e Independiente vs Boca Juniors (21.00). Y el lunes lo harán: Estudiantes vs San Lorenzo (19.00), Atlético Tucumán vs Newells (21.15) y Huracán vs Gimnasia (21.15) POSITIVOS EN EL ROJO Silvio Romero y Braian Martínez dieron positivo de coronavirus y serán bajas en Independiente para el clásico de mañana frente a Boca Juniors. Además, Julio César Falcioni tampoco contará con el defensor Alan Franco (transferido al Atlanta United de la Major League Soccer) ni con el mediocampista Lucas González (citado al Seleccionado Sub 23). GANÓ EL SUB 23 La Selección Argentina Sub 23 venció ayer 1-0 a Japón en el primero de dos amistosos que disputarán como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. El único tanto del encuentro fue marcado por Adolfo Gaich a los 21 minutos de juego, después de una muy buena acción de Matías Vargas, quien le sirvió el centro para el cabezazo goleador. El lunes, desde las 7.45, ambos combinados se volverán a enfrentar en Fukuoka. PRIMERA B METRO Hoy comienza la cuarta fecha del Torneo Apertura y los dos líderes verán acción: Flandria (7 puntos) recibe a Talleres de Remedios de Escalada, mientras Defensores Unidos (7) visitará a Argentino de Quilmes. Los demás encuentros de la jornada serán: Los Andes vs Fénix (13.10, TyC Sports), Acassuso vs Comunicaciones (14.30, DirecTV), Sacachispas vs Deportivo Armenio y Deportivo Merlo vs San Miguel. PRIMERA A FEMENINA Este sábado comienza el Campeonato 2021 de la máxima categoría del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El certamen cuenta con 19 equipos que se dividen en dos zonas, una de nueve conjuntos y otra de diez. Hoy, por la Zona A jugarán: Lanús vs Gimnasia (LP), Boca Juniors vs Defensores de Belgrano y Racing Club vs Deportivo Español. Y por la Zona B lo harán: UAI Urquiza vs Villa San Carlos y Excursionistas vs River Plate.

