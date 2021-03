» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Jugará ante Guillermo Brown desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Después de los dos empates sin goles de las primeras fechas, el Violeta va por su primer triunfo. Un golpe marginó al "Colo" Sosa, pero debutaría Luciano Vázquez. Por la tercera fecha de la Zona B del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Rodrigo Rivero. Para el Violeta será la oportunidad de alcanzar su primera victoria del torneo después de igualar sin goles en el debut ante Independiente Rivadavia de Mendoza y de repetir el resultado en su excursión a Atlético de Rafaela. Además del triunfo, los dirigidos por Felipe De la Riva buscarán también mejorar la imagen que dejaron en estas dos primeras fechas, sobre todo en el aspecto ofensivo. Hasta el momento, el equipo ha mostrado muchas dificultades para elaborar juego desde la tenencia del balón. Por eso, prácticamente no ha generado situaciones de gol. En ese sentido, la baja de Catriel Sánchez ha sido determinante. Su lugar en los primeros dos partidos fue Sergio Sosa, quien hoy no está entre los citados por un golpe que finalmente lo terminó marginando de la convocatoria. "El Colo" será suplantado hoy Luciano Vázquez, el centrodelantero que llegó para reemplazar a Sánchez y que estará haciendo su debut en el conjunto de nuestra ciudad, luego de dos semanas en las que trabajó especialmente en su puesta a punto tras incorporarse al plantel a último momento. Otro atacante que figura por primera vez entre los convocados es Alejandro Gagliardi, quien se lesionó en el amistoso frente a Comunicaciones y recién recibió el alta esta semana. Sin embargo, difícilmente esté desde el arranque, dado que no llega con mucho rodaje al encuentro de esta tarde. En cuanto a la formación titular, también está en duda la presencia de Cristian Ojeda, quien jugó los 90 minutos frente a Independiente Rivadavia, aunque luego se perdió el duelo ante Atlético de Rafaela por una sobrecarga muscular. El mediocampista ofensivo es la mejor carta de De la Riva para conseguir mayor volumen de juego. Otra variante que analiza el DT para contar con más alternativas ofensivas es el ingreso de Franco Flores. Pero también es cierto que el equipo ha mostrado solidez en la última línea y que Santiago Moyano se ha mostrado firme en el lateral derecho. Así, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Moyano o Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Caseres, Zaid Romero; Ataliva Schweizer; Leandro Larrea, Laureano Tello o Cristian Ojeda, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi o Alejandro Gagliardi y Luciano Vázquez. La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Agustín Stancato, Tomás Garro, Franco Costantino, Germán Díaz y Juan Cruz Franzoni. Por su parte, Guillermo Brown de Puerto Madryn también saldrá hoy a la cancha en busca de una mejor imagen colectiva. En su debut cayó 1-0 como visitante ante Brown de Adrogué, mientras el pasado fin de semana igualó 0-0 como local ante San Martín de San Juan. De esta manera, el conjunto patagónico es uno de dos conjuntos que todavía no han marcado goles en la Zona B de la Primera Nacional. ¿El otro? Villa Dálmine. La diferencia es que, con la derrota de ayer de Instituto, el Violeta es el único equipo que todavía no ha recibido tantos en contra. Para el encuentro de esta tarde, el DT Marcelo Broggi no podrá contar con Axel Juárez, expulsado ante San Martín de San Juan, pero sí convocó por primera vez en este campeonato al defensor Tobías Albarracín y al mediocampista Gonzalo Bazán, dos de los refuerzos de jerarquía que sumó en el último mercado de pases.



EL VIOLETA HARÁ SU SEGUNDA PRESENTACIÓN COMO LOCAL EN EL CERTAMEN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 8. En 7 partidos, Villa Dálmine ganó una vez (7 goles) y Guillermo Brown (10 goles) lo hizo dos veces. Igualaron en 4 oportunidades. EN CAMPANA. Jugaron 2 partidos y ambos fueron empates: 1-1 en 2015 y 0-0 en 2017. EN PUERTO MADRYN. Jugaron 5 veces: el Violeta ganó una vez (6 goles) y Guillermo Brown se impuso en dos ocasiones (9 goles). Empataron el encuentro restante. EL ULTIMO ENCUENTRO. El domingo 18 de noviembre de 2018, por la 12ª fecha del Campeonato 2018/19 de la B Nacional, igualaron 2-2 en en cancha de Racing de Trelew. Franco Niell y Christian Cepeda adelantaron al local, mientras que Nicolás Sansotre y Marcelo Estigarribia marcaron los goles del empate. APOSTILLAS: Villa Dálmine suma 5 partidos sin vencer a Guillermo Brown, con 3 empates y 2 derrotas. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (7): Javier Rossi, Ángel Luna, Ezequiel Cérica, Pablo Burzio, Nicolás Sansotre, Marcelo Estigarribia y Mariano Barale (en contra). GOLEADORES DE GMO BROWN (10): Mauro Fernández (3), Flavio Ciampichetti, Marcos Rivadero, Román Strada, Tobías Figueroa, Leandro Puig, Franco Niell y Cristian Cepeda. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL El viernes 16 de junio de 2017, por la 38º fecha del Campeonato 2016/17 de la Primera B Nacional, empataron sin goles en Mitre y Puccini. La síntesis fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (0): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Diego Núñez, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Jorge Demaio, Horacio Falcón, Franco Otta, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. GUILLERMO BROWN (0): Andrés Mehrig; Franco Flores, Tobías Albarracín, Lucas Landa, Nicolás Dematei; Román Strada, Sergio Sánchez, Marcos Rivadero, Claudio Mosca; Jonathan Bauman y Tobías Figueroa. DT: Gastón Esmerado. SUPLENTES: Leandro Caballero, Lucas Argüello, Matías Galvaliz, Carlos Torres, Ignacio Cacheiro y Santiago Giordana. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 10m Cacheiro x Strada (GB); 21m Giordana x Bauman (GB); 24m Falcón x Núñez (VD); 29m Mazzocchi x Burzio (VD); 42m Otta x Palma (VD); 43m Torres x Mosca (GB). AMONESTADOS: Núñez y F. Recalde (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Ramiro López. EL PIRATA SIGUE PERFECTO Ayer comenzó la tercera fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y, por la Zona A, Belgrano de Córdoba superó 1-0 como local a Estudiantes de Buenos Aires para estirar su arranque ideal: suma tres victorias en tres presentaciones. Otro que confirmó un comienzo positivo fue Atlanta: venció 1-0 como visitante a Almirante Brown y llegó a los 7 puntos. En cambio, Temperley fue sorprendido en Turdera por Agropecuario, que le ganó 2-0 y consiguió su primer triunfo del certamen. La actividad de la Zona A continuará hoy con Estudiantes de Río Cuarto vs Quilmes (15.10; TyC Sports) y San Martín de Tucumán vs Mitre de Santiago del Estero (19.00). Mañana lunes jugarán: Gimnasia de Mendoza vs Tigre (15.00; TyC Sports) y Deportivo Riestra vs Alvarado de Mar del Plata (15.30). Y el martes cerrarán Nueva Chicago vs Chacarita (19.00; TyC Sports). En tanto, por la Zona B, Almagro logró su segunda victoria al derrotar 2-1 como local a Instituto de Córdoba, que sigue sin poder ganar. Además, Santamarina igualó en Tandil 1-1 con Barracas Central, mientras All Boys sorprendió al vencer 3-0 como local a Ferro Carril Oeste. Este domingo, además de Villa Dálmine vs Guillermo Brown, también jugarán: San Telmo vs Atlético de Rafaela (15.30) y Güemes de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy (20.30). Y mañana lunes lo harán: San Martín de San Juan vs Brown de Adrogué (17.00), Defensores de Belgrano vs Independiente Rivadavia (17.05; TyC Sports) y Deportivo Morón vs Tristán Suárez (21.10; TyC Sports).

