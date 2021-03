Comienza en abril la recolección diferenciada de residuos reciclables

A partir del lunes, promotores ambientales y personal municipal estarán recorriendo los barrios involucrados en esta etapa informando sobre el programa. Durante abril, comenzará la recolección diferenciada de residuos reciclables dentro del programa "Campana Recicla" incluido en el plan de acción "Campana Sustentable". Por ello, desde este lunes y como parte de una primera etapa se informará a la población sobre la metodología de separación de residuos que consiste en que cada vecino separe en bolsas de cualquier color botellas de plástico, vidrio, cartón, papel, tetrabrick y telas, recordando que todo deberá estar limpio y seco. La recolección se realizará los miércoles desde las 18 y comenzará a mediados de abril en los barrios Ariel del Plata, Dálmine viejo y nuevo y una parte del centro. El material recolectado será entregado para su posterior clasificación, tratamiento y disposición en empresas de la zona generando empleo genuino al grupo de recuperadores urbanos. Para el buen funcionamiento del programa es necesario que los días miércoles los vecinos de dichas zonas no saquen sus residuos comunes (no reciclables) y solo el material reciclable. Desde la Dirección de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Salud, se informa además que esta es la primera etapa con el fin de, luego cubrir la totalidad de los barrios de Campana. Los promotores ambientales, junto a personal municipal, recorrerán los barrios informando sobre el programa. Este lunes, por ejemplo, estarán presentes en el barrio Dálmine "Desde el Municipio estamos apostando a políticas públicas para construir una ciudad más sustentable. Contaminación, cambio climático, incendios forestales y sustentabilidad son palabras que parecen lejanas, pero debemos fomentar la responsabilidad ciudadana para que cada persona pueda pensar que su granito de arena nos lleva a ser una sociedad más responsable", expresó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. Y, en este sentido, enfatizó que "el cuidado del ambiente no es algo que dependa solamente de acciones de otros. El resultado del cuidado es el resultado de la suma de las acciones individuales". "A lo largo de todo el año como Municipio vamos a ir implementando políticas públicas en pos de tener una ciudad más sustentable. Es por ello que necesitamos que todos seamos partícipes desde nuestro lugar y con lo que cada uno pueda hacer", concluyó la secretaria.







Comienza en abril la recolección diferenciada de residuos reciclables

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar