Las pérdidas fueron totales, pero los Bomberos lograron evitar que el fuego prosperara en una vivienda contigua. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajó ayer intensamente en una vivienda de Matheu 1080 que se prendió fuego mientras su moradora, una joven venezolana de cerca de 30 años, quien alquila el lugar y se encontraba ausente cuando comenzó el siniestro. Según se informó, la mujer perdió prácticamente la mayoría de sus pertenencias a manos del fuego que llegó a propagarse a una vivienda contigua: el intenso calor hizo que se rajara una de sus paredes y generó otros daños que fueron minimizados por el trabajo de los servidores públicos. En este último caso, su moradora es una señora mayor, quien fue asistida prontamente por vecinos y familiares quienes se presentaron en el lugar, y se encargaron de sacar sus pertenencias a la vereda. Las mismas fueron trasladadas hasta un nuevo domicilio por el fletero Walter Borro, quien solidariamente no cobró por sus servicios. En el lugar actuaron varios móviles de Prefectura y Comando de Patrulla como apoyo.

CUANDO SE INICIÓ EL INCENDIO, LA MORADORA NO ESTABA EN EL LUGAR.





EL FUEGO NO PROSPERÓ EN LA VIVIENDA CONTIGUA, PERO LA VECINA TUVO QUE MUDARSE.

#ComoRecibimos Agradecemos a los vecinos de Marta Cabrera de la calle Matheu por su gran ayuda en general, mil gracias!... Soledad, Alejandra y Martín Cardoso, hijos de Marta. Su casa fue alcanzada por el fuego del incendio y le ayudaron a sacar las cosas, también fletes walter pic.twitter.com/jCyxYH8MNX — Daniel Trila (@dantrila) March 28, 2021

Se incendió una vivienda en el barrio Urquiza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar