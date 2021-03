» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

La gestión, el Estado y la gente

Por Sergio Roses











Sergio Roses

Cuando hablamos de pluralidad inclusiva, ¿de qué hablamos en realidad? Está visto que en las gestiones de mandato estatal, cualquiera sea la entidad o la función, sobrevive un rasgo de gestión estanco de pertenencia a tal o cual sector político. Esto conlleva a que como dice el sabio refrán popular: "el árbol nos tape el bosque" es decir que por sobre la calidad e intención de la gestión impera la lucha de pertenencia, lo que en general disminuye ostensiblemente la calidad y efectos de esa gestión. Se pierde de vista el fin último de la gestión estatal que en definitiva es el bienestar de la gente en cualquier orden del que hablemos. La permanente referencia pétrea a la sectorización política deja de lado de manera poco eficiente el fin de la gestión. Si realizamos un parangón con un equipo de rugby o de fútbol, donde cada uno con sus características, luchan por un objetivo común podemos ver como todos pueden aportar algo productivo, aunque sean muy distintos. Esto es un equipo y también un fin común, no son excluyentes las diferencias, no se trata de protagonismo personal, se trata de la gestión de un equipo y no de la suma de individuos. En la gestión pública en general: Nación, provincias y municipios, habitualmente esto no ocurre de manera sostenida, no hemos logrado aún conformar un equipo férreo y plural mancomunado en pos de enfrentar tal o cual situación o de lograr ese bien último. La situación por la que atraviesa el mundo necesita imperiosamente de la cohesión de los miembros de una sociedad para poder evitar el naufragio. Y esa sociedad si o si va a estar compuesta por una diversidad absoluta, entonces, desde la gestión, sería hora de sumar objetivos y voluntades sin importar cuál es el color de su camiseta pero si e inexorablemente, teniendo como objetivo que queremos lograr y adonde queremos llegar. La historia nos ha demostrado que solo los esfuerzos y el trabajo conjunto y plural de las sociedades llegan a buen puerto. La lucha partidista en las gestiones, solo nos llevará a eso: que el árbol tape al bosque. Sergio Roses Contacto: espacioplural@outlook.com

