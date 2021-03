Se suspenden vuelos desde Brasil, Chile y México y habrá más controles para quienes viajen al exterior. Los detalles. Con el objetivo de evitar una suba masiva de contagios y prevenir que entren más variantes de coronavirus al país, el Gobierno nacional suspendió desde las 0 horas de este sábado los vuelos desde Brasil, Chile y México. "Estamos entre todos cuidando lo que hemos logrado fortaleciendo el sistema de salud", sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y aseguró que "no se evalúa una cuarentena estricta". Respecto al cierre de fronteras, la suspensión en la conexión con Brasil y Chile tiene que ver con que ambos tienen una alta circulación comunitaria de la variante de Manaos, aunque los vuelos programados hasta el lunes no serán cancelados. La disposición incluye a México por la cantidad de viajeros que regresaron al país contagiados de coronavirus. Sin embargo, Estados Unidos no forma parte de este listado porque no hubo una gran cantidad de personas enfermas provenientes de ese lugar. En tanto, las personas que provengan del exterior deberán hacer un testeo al llegar al país y otro a los sietes días, los cuales correrán a su cargo. Quienes resulten positivos tendrán que aislarse en lugares dispuestos por las autoridades nacionales. Las personas que se realicen el test y arrojen resultado negativo, igualmente deberán hacer una cuarentena preventiva durante diez días en sus domicilios y realizarse un nuevo estudio para finalizarla. No obstante, se hará un seguimiento de control del aislamiento y, en caso de incumplimiento, se radicará una denuncia penal de acuerdo con los arts. 205 y 239 del Código Penal. Además, los viajeros deberán completar y firmar una declaración jurada que indique los lugares en los que estuvieron los últimos 14 días previos al reingreso al país, con el fin de llevar un conteo de las zonas más riesgosas. Otra de las cuestiones refiere a los viajes de egresados y aquellos otros que se realicen a través de agencias de turismo. De esta manera, las empresas tendrán que presentar protocolos al Ministerio de Turismo y Deportes y certificación del laboratorio de testeo en destino. Por otra parte, se reforzará el control de las fronteras, para lo cual se utilizarán fuerzas federales que apoyen a las que ya están en cada control fronterizo. Todavía restan definir detalles pero las Fuerzas Armadas podrían prestar apoyo logístico. Desde el Gobierno nacional recomiendan a todos los argentinos y residentes a desestimar viajes fuera del país, especialmente a quienes forman parte de grupos de riesgo, para evitar dificultades sanitarias.

Se suspenden vuelos desde Brasil, Chile y México y habrá más controles para quienes viajen al exterior.



Cierre de fronteras:

Cuáles son las restricciones para viajar que rigen desde este sábado

