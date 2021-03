Entrevista a la bióloga del Conicet Daniela Hozbor

P U B L I C



"Las nuevas variantes se replican fácilmente, tienen más carga viral en los individuos y prevalecen porque tienen ventajas adaptativas." -Daniela Hozbor La investigadora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) y del Conicet, Daniela Hozbor analiza cómo ha sido el primer año de pandemia y detalla cómo son las nuevas variantes del covid-19. Hace unas semanas se ha cumplido un año del inicio de la pandemia. Nuestro país -Argentina- ha superado ya las 55.000 muertes y oficialmente transita la segunda ola del covid-19 en medio de una escasez mundial de vacunas que ha sido alertada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde cerca de diez países han acaparado el 75% de las dosis de a nivel mundial. Le preguntamos a la bioquímica e investigadora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) y del Conicet, Daniela Hozbor cómo ha sido el año de pandemia, qué se sabe sobre las nuevas variantes del Covid-19 y qué cosas debemos considerar para la próxima pandemia. ¿Cómo analiza el año de pandemia? Creo que desde el momento de la novedad del Covid-19 hicimos toda una gran evolución. El hecho de haber contado con información temprana desde los países del hemisferio norte nos hizo preparar con más tiempo. Además, se apeló al trabajó de forma unida tratando ayudar al sistema de salud a recomponerse y poder atender lo que se venía. Otra cosa que también nos sorprendió fue que el virus duró más de lo que se esperaba. Tal es así que, lejos de disminuir el problema fue evolucionando y se sumaron otros factores mucho más complejos como el social y el económico, pero afortunadamente la primera estrategia de rearmar el sistema de salud y evitar el colapso fue exitosa. ¿Cómo nos encuentra la pandemia en la actualidad? Hoy en día contamos con más experiencia, ahora la novedad es menor, pero aún hay muchas cosas por aprender. Tenemos una vivencia, herramientas en lo individual y colectivo y disponemos de vacunas lo cual hasta hace un tiempo era impensado. ¿Cree que hay una faltante de vacunas? Sí, es cierto. Las vacunas no alcanzan porque estamos en el momento más álgido donde la demanda de dosis es mayor que la oferta. Además, creo que existen otras cuestiones como la lucha entre las distintas farmacéuticas y los posicionamientos geopo-líticos, pero ahora lo importante es que las tenemos y el funcionamiento de las mismas es espectacular en términos de lo que hacen en seguridad y eficacia. ¿Qué otros factores han contribuido a la evolución del covid-19? En primer lugar, el virus ha ido evolucionando y tenemos otras amenazas que son las nuevas variantes mucho más contagiosas y resistentes a la inmunidad conferidas por la infección natural. Sin embargo, eso no significa las vacunas no funcionen, sino que no funcionan tan perfectamente como lo era contra el virus de origen. No obstante, a las nuevas variantes se suma la escasez de dosis lo cual genera una gran preocupación de contagiosidad y resistencia a la inmunidad. Es por eso que, se vuelve necesario una renovación de lo aprendido y la importancia de acompañar la campaña de vacunación junto con la llegada de dosis para poder hacer mejor frente al impacto sanitario, social y económico. ¿Qué se sabe sobre las nuevas variantes? Estas nuevas variantes se replican fácilmente, tienen más carga viral en los individuos y prevalecen porque tienen ventajeas adaptativas. Es decir, como tiene características de mayor contagiosidad y se pega mejor a nuestras células es la que va prevaleciendo en la población. De modo que, esa misma variante se queda en un individuo, ese individuo infecta a otro y ahí vas transmitiendo esa cepa que está adaptada a esta condición, le es más fácil contagiar y se distribuye de individuo a individuo. ¿Qué cosas debemos considerar para la próxima pandemia? Es fundamental fomentar la interconexión entre las universidades o centros de investigación con la comunidad, ya sea con el ministerio de salud, el municipio o el ministerio de la provincia de buenos aires, de modo que esa conexión entre universidad y comunidad debe mantenerse en el tiempo para que quede solido e interconectado porque situaciones como estas y complejas no tienen por qué ser una única vez. De modo que, esos acuerdos y esos formatos de trabajo deberían quedar así, ya que solucionan muchos aspectos como el flujo de estrategias y de insumos. Asimismo, es clave establecer una plataforma, es decir una unidad que trabaje en el desarrollo de vacunas -sea entre universidades y centros de investigación- y que estén vinculado a instalaciones de buenas prácticas de manufactura a escala piloto y apelar a que dispongamos a nivel público una escala de producción de vacunas lo cual nos ayudaría contra otra pandemia. De igual modo, el desarrollo de insumo de vacunas es mucho más complejo y muy costoso, pero sería importante que haya plataformas muy consolidadas que estén trabajadas mancomunadamente y se trabaje en una escala productiva de gran alcance para tener capacidad productiva y poder dar respuesta porque como todos sabemos en pandemia los insumos tienen mayor demanda que oferta.

