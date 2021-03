» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Se realizó una capacitación y sensibilización sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo







Estuvo destinada a profesionales del sector público y privado. Se informaron los alcances de la Ley y se estableció una red de trabajo en conjunto para ofrecer una rápida respuesta. Profesionales tanto del sector público como privado participaron de una importante capacitación y sensibilización sobre la Ley Nº 27.610 que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La jornada - que tuvo lugar en el Centro Educativo Municipal- fue coordinada por la Región Sanitaria V. "En esta instancia, donde la Ley comienza a implementarse y aún resta mucho por aprender y conocer, este tipo de encuentros son muy relevantes. Lo importante es que los profesionales nos involucramos, informamos y decidimos trabajar en conjunto -más allá del sector donde nos desempeñemos- para garantizar a las mujeres el acceso a las prestaciones que ofrece la Ley", comentó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. La jornada no solo permitió a los presentes solo consultar las inquietudes sino también dar un lugar al debate de diferentes aspectos y acordar acciones en conjunto. "A diferencia de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) donde había que justificar por qué una había tomado esa decisión, el derecho que otorga la IVE pone a la mujer con autonomía para poder decidir sobre su cuerpo con lo cual los profesionales no podemos cuestionar ni intervenir en esa decisión", añadió. En este sentido, la funcionaria explicó que "la Ley determina la obligatoriedad de que en 10 días hábiles se pueda proceder al IVE sin objeciones. Si el profesional médico de la primera consulta, no lo pudiese hacer tiene que derivar a otro profesional para garantizar la prestación sanitaria". "La ley tiene, entre sus principales objetivos, disminuir la mortalidad materna provocada por abortos inseguros", remarcó. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, durante los dos primeros meses del 2021, se realizaron 33 prestaciones con cobertura total. Fueron 10 en enero y 23 en febrero arrojando un promedio de 16,5 por mes. "Con la implementación de la Ley se duplicó la cantidad de consultas para acceder al IVE", detalló, al tiempo que informó que la Secretaría de Salud ya está trabajando en el primer nivel de atención y anticipó que "se está preparando un equipo para el segundo nivel". Por último, Acciardi mencionó que otra importante cuestión sobre la que se está avanzando "es para que las obras sociales cubran la medicación al 100%. IOMA tiene en marcha un protocolo para tal fin y el sector público, por el momento, es el único que garantiza el acceso a la medicación gratuitamente".

La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi participó de la actividad.





Profesionales del sector público y privado participaron de la jornada.



