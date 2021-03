P U B L I C







Jorge Bader

A mediados del año pasado, en medio de la crisis Covid y con un panorama poco alentador, la Cámara Argentina de la Construcción acercó una propuesta de emergencia. Al día de hoy poco se ha podido materializar de aquella propuesta. El Presidente de la Cámara, Iván Szczech, presentó el plan posible, en el mes de julio de 2020, formalmente ante el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, en una reunión mantenida por videoconferencia. No quiero analizar los detalles, pero sí, me importa destacar los considerandos. La propuesta se basa en el análisis de los datos que indican que "la construcción privada representa el 70% de la actividad del sector y la misma requiere poco aporte estatal, aunque sí necesita incentivos para recomponer la atracción del inversor. A cambio, genera un impacto en la recaudación fiscal directa e indirecta equivalente a un 50% de la inversión y un efecto casi inmediato en la creación de trabajo. A ello se debe su importancia para anteponerse a la crisis a la que se enfrenta el sector, en el que se perdieron 150.000 empleos directos registrados, lo que implica una caída del 40% interanual". Este diagnóstico, publicado en el periódico el Constructor por esa época me parece medular. Para este año se consideraba dar un impulso inversor a las familias y posibles compradores de viviendas a través de un sistema de créditos flexibles. Lamentablemente estas expectativas no se han cumplido, pero quiero destacar que lo que sí se ha dinamizado en la Provincia es la gestión del suelo con la aplicación de la Ley 14449 de acceso justo al hábitat, situación que mejora la ocupación y urbanización del territorio y avanza sobre la generación de suelos con menores costos de producción lo cual permite el acceso más democrático a la tierra urbanizada. En principio este es un paso a favor de la gestión territorial y al primer eslabón de reactivación de la construcción. Porque todo empieza en el terreno. Simplificación de tramitaciones urbanísticas, flexibilización de indicadores urbanos, aceleración de permisos de edificación son algunas de las acciones públicas en favor de un motor de la economía como es la construcción privada. A nivel local la reforma aprobada del Código de Planeamiento, la dinamización de los mecanismos de aprobación de planos y las ventajas en cuanto a los derechos de construcción, como por ejemplo la promoción de exenciones a viviendas únicas de carácter permanente inferiores a 100 metros cuadrados son alternativas de promoción para el sector. La reforma del Código, en lo que respecta a las limitaciones de alturas que generan una distorsión en el perfil potencial superponiendo a indicadores como la densidad habitacional o la cuestión de las cocheras que establece una limitación a los espacios habitables anteponiendo la guarda de vehículos por sobre la generación de espacios habitacionales han sido un catalizador para la generación de múltiples propuestas de construcción de distintas escalas, como así también una oportunidad para la regularización de ampliaciones de viviendas o situaciones que no podían adecuarse a esos inexplicables requerimientos. Pero esto no agota el camino posible de adecuaciones necesarias ya que como he dicho en varias oportunidades la ciudad es un organismo dinámico donde convergen múltiples sectores y expectativas. Y la adecuación de los requerimientos de nuevas tecnologías, nuevas alternativas de saneamiento, nuevos métodos de construcción y nuevos criterios administrativos nos obligan a repensar muchas de nuestras reglamentaciones que precisan una adecuación a los tiempos post pan-démicos. El esfuerzo del sector público en adecuar regulaciones y flexibilizar o dinamizar aprobaciones no es suficiente si no se definen políticas crediticias para el sector que garanticen la revitalización del mercado y la movilización de la demanda insatisfecha. La falta de vivienda es una constante en nuestra sociedad y hace años que no logramos entender que la construcción es una industria genuina de carácter local y de efecto inmediato en la movilización de activos. La producción de insumos y la mano de obra potencial del sector se mantienen expectantes a las políticas públicas necesarias para reflotar indicadores angustiantes de la construcción.



Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Construcción en terapia intensiva

Por Arq. Jorge Bader

