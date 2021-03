» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna: "La ciudad se sigue inundando por falta de obras pluviales"







En una recorrida por los barrios Otamendi y 21 de Septiembre el referente del Frente de Todos junto a Carlos Castillo acompañaron a vecinos que sufrieron inundaciones y anegamientos luego de las intensas lluvias. Luego de las fuertes lluvias del jueves pasado, Alejo Sarna junto a Carlos Castillo recorrieron distintos barrios de Campana para estar cerca de los vecinos que padecieron el anegamiento de calles, veredas y en algunos casos el agua entró en las casas. Junto a vecinos de cada uno de los barrios se pudo comprobar que el problema era la lentitud con que escurría el agua, que en muchos casos se acumulaba formando grandes superficies de agua que no tenía por donde desagotar. Al respecto, Sarna expresó que la magnitud del temporal fue importante, pero no tanto como para producir los enormes inconvenientes que se generaron. "Es evidente que en aquellas zonas y barrios donde existen desagües pluviales el agua escurrió sin problemas, pero allí donde hace años que no se hace ninguna obra se generaron grandes problemas". Poniendo en contexto el problema, Sarna señaló que "el cambio climático es una realidad, como lo son el aumento de la cantidad y la intensidad de las tormentas. Por eso necesitamos un Municipio que planifique y realice la inversión necesaria para evitar que estas generen problemas como los que vemos recurrentemente en Campana. Por eso insistimos en la necesidad de crear un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico a partir del cual se planifiquen obras y políticas públicas que puedan mitigar los efectos del calentamiento global y todo lo que ello conlleva. Y también es fundamental convocar a gente idónea en la materia pero principalmente a profesionales de la ciudad que son quienes mejor conocen la misma". Por otro lado, el referente político también dijo que "es muy importante que todas y todos los vecinos seamos responsables tirando la basura en los lugares y en los momentos adecuados para evitar obstruir el paso del agua y mantener el lugar donde vivimos limpio y sano. Una ciudad mejor, más limpia y segura la hacemos entre todas y todos" concluyó Sarna.

El referente del Frente de Todos junto a Carlos Castillo acompañaron a vecinos que sufrieron inundaciones y anegamientos luego de las intensas lluvias.

Recorrimos las zonas de Otamendi inundadas por las lluvias de hoy, que son la consecuencia de la falta de obras de desagüe pluvial por el Municipio. pic.twitter.com/2q7ivD3PDZ — Alejo (@alejosarnaok) March 25, 2021

Alejo Sarna: "La ciudad se sigue inundando por falta de obras pluviales"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar