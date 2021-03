P U B L I C



LARGO DEBATE La Cámara de Diputados debatía este sábado en una maratónica sesión especial de casi 20 horas el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que sería aprobado ante la presencia de representantes del sindicalismo. La sesión especial estaba prevista para las 11:00, pero como se extendió la reunión de Labor Parlamentaria previa, se retrasó el comienzo. En el orden del día se destaca la iniciativa del oficialismo para modificar el gravamen. Para el debate de Ganancias están anotados como oradores 50 diputados oficialistas y 30 de Juntos por el Cambio, a los que se sumarán legisladores de otros bloques.



RECAUDACIÓN La recaudación impositiva de las provincias tuvo en febrero un aumento del 38,9%, lo que representó una caída del 1,2% en términos reales y trece puntos porcentuales menos que la evolución de los ingresos tributarios nacionales en los últimos doce meses. La información fue recopilada por la consultora Aerarium en base a los datos aportados por 18 de los 24 distritos (aún no se cuenta con la información oficial de CABA y las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero) y muestra una notoria dispersión, en la que las provincias petroleras llevaron la peor parte. Misiones fue la provincia con mayor aumento porcentual, con el 89,8%, seguida por La Rioja con el 83% y San Juan con el 63,1%. MENOS DEMANDA La cantidad de personas que accedió a la compra de moneda extranjera a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se redujo un 87% en los últimos seis meses, a raíz del impacto generado por la aplicación a partir de septiembre del recargo del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias, además del cómputo de las compras con tarjetas de débito y crédito en el tope de US$ 200 mensuales. La retracción podría ser considerada una "tercera ola" en las oscilaciones que hubo en el MULC, que tuvo dos impactos similares en octubre de 2019, con la reducción del tope personal de 10.000 a 200 dólares mensuales, y en enero de 2020, con el inicio del cobro del impuesto Por una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30%. INTERNADOS Dos intendentes bonaerenses fueron hospitalizados de urgencia este sábado. Miguel Fernández, jefe comunal de Trenque Lauquen, sufrió un infarto del miocardio, y su par de José C. Paz, Mario Ishii, se le detectó una hernia abdominal. En cuanto a la evolución de Fernández tras el problema del corazón en la zona del miocardio, se supo que ingresó de urgencia al hospital local en la madrugada del viernes y lo sometieron a una angioplastia, por lo que estará internado al menos cinco días. Por su parte, los voceros de Ishii comunicaron que el Intendente estaba "trabajando en su despacho cuando comenzó a tener fuertes dolores abdominales por lo cual fue intervenido por una hernia abdominal". DESDE EL 11º Un operario cayó desde el piso 11 de una obra en construcción en Núñez. Personal del SAME lo trasladó al Hospital Pirovano luego de que el obrero se accidentó en una obra en construcción ubicada en la calle Arribeños al 3400. Efectivos de la Estación Quinta de Bomberos de la Ciudad hallaron al hombre que en la tarde de este viernes cayó desde el undécimo piso y sufrió graves heridas. Además, en el lugar fue asistido otro operario de la obra que sufrió una crisis nerviosa debido al accidente del compañero de trabajo. Hasta el momento no trascendieron las causas de la caída del hombre que se hallaba cumpliendo tareas en el piso 11 del edificio en construcción, aunque se cree que no debía contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de accidentes.

Breves: Noticias de Actualidad

28 de Marzo de 2021

