Efemérides del día de la fecha, 28 de Marzo

DÍA NACIONAL DE LA AUDICIÓN

Instituido por la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología en el año 2006, en este día se conmemora la jornada en la que el doctor Juan Manuel Tato, maestro de la Otorrinolaringología y padre de la Fonoaudiología nacional, realizó la primera cirugía auditiva de América; asimismo, se concientiza acerca de la relevancia de los controles auditivos y el diagnóstico temprano para prevenir la sordera. La operación, denominada fenestración, se llevó a cabo en el año 1933 y le devolvió la audición al paciente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5% de la población mundial (aproximadamente 446 millones de personas) tiene una pérdida auditiva incapacitante y estima que para el año 2050 una de cada 10 personas (900 millones de personas) sufrirá una pérdida de audición. Por ello se recomienda evitar la exposición a ruidos de elevada intensidad; en el caso de trabajar en ambientes ruidosos, usar protección auditiva; y usar con moderación y a baja intensidad los reproductores de música.

FALLECE MANUEL GARCÍA FERRÉ

Manuel García Ferré nació el 8 de octubre del año 1929 en Almería, España. Unos años después del final de la Guerra civil española, García Ferré arribó al país con su bloc de dibujos bajo el brazo. Al mismo tiempo que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajaba en agencias de publicidad, el joven iba a las revistas a mostrar sus personajes hasta que, en el año 1952, "Pi-Pío" fue aceptado en la revista "Billiken." Más adelante, en el año 1959, creó su propia empresa publicitaria de dibujos animados, la cual tuvo como protagonistas a "Anteojito" y "Antifaz." Los cuales se ganaron los corazones de grandes y chicos desde el año 1964 con la publicación de la revista "Anteojito"; ese mismo año, se emitió en televisión el programa "El club de Anteojito y Antifaz."

Cabe destacar que la revista mencionada anteriormente acompañó durante 37 años a los chicos, promediando 2000 ediciones. En televisión se sucedieron los programas "El libro gordo de Petete" (1974), "El mundo de Calculín" (1976) y "Las cartas de Larguirucho" (1976): "mis personajes tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan ternura, sabiduría en lugar de violencia o expresiones de mal gusto. Creo que haber sufrido la Guerra civil española hizo surgir en mí la idea de buscar personajes que fueran símbolos de comprensión y de paz." En cuanto al cine, la primera película que realizó García Ferré fue "Mil intentos y un invento" (1972), "Las aventuras de Hijitus" (1973), "Ico, el caballito valiente" (1987), "Manuelita La Tortuga" (1999) y "Corazón, las alegrías de Pantriste" (2000).

Falleció en el año 2013 en Buenos Aires.

"RAPTURE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1981, el sencillo "Rapture" de "Blondie" destronaba a "Keep on loving you" de "REO Speedwagon" del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Perteneciente al disco "Autoamerican" (1980) y compuesta por Deborah Harry y Chris Stein, la canción fue la primera con rap en dominar la lista: "no teníamos idea de que llegaría al número 1. Puse comillas en torno al "rap" porque no es estrictamente una canción de rap, es un homenaje" expresó Harry.