» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

Luis Santiago Sandrini Lagomarsino

Por Hugo del Teso







Quien me hacía reír y llorar en mi niñez y adolescencia a través de la pantalla grande del viejo Cine Italia, donde hoy se encuentra un enorme edificio con departamentos, San Martín y 9 de Julio. Esta persona nacida un 22 de febrero de 1905 en San Pedro Pcia Bs As y muerto un 5 de julio de 1980, se llamaba Luis Santiago Sandrini Lagomarsino. Recibido de maestro nunca ejerció, sí lo hizo como comediante, con su comicidad y dramaturgia. De primer nivel, al decir de otro gran comediante mexicano Roberto Gomez Bolaños, Chespirito, en sus memorias dice de Sandrini: "Se trata de un argentino que debería tener residencia oficial en el Olimpo de los Comediantes: el S: Don Luis Sandrini, un actor en toda la extensión de la palabra, que lo mismo nos arranca carcajadas que lágrimas. Había sido mi ídolo desde la infancia y lo siguió siendo siempre". Desde su primera película en el año 1933 "Tango"! hasta su última en 1980: "¡Qué linda es mi familia! donde se encontró con la muerte después de 16 días de agonía pasaron sus 80 films que obtuvieron reconocimiento internacional. También lo escuchaba en la radio donde se lució con su personaje Felipe, prototipo del porteño bonachón, creación de Miguel Coronatto Paz, que tuvo tanto éxito, y años más tarde fue llevado a la televisión en Canal 13 donde compartió pantalla con otros grandes cómicos como Tato Bores, Alberto Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlos Balá, Dringe Farías y Juan Carlos Altavista, entre otros. Quiero terminar este artículo con un reciente personaje que da risa y saca lágrimas por lo que hace. Nació el 18 de enero de 1973 en Banfield pcia Bs As. dijo: "Se escribe fútbol, se pronuncia mi vida: se llama Diego Omar Dabove. Querido Luis Sandrini, tuviste mucha suerte de no conocerlo!



Hoy Le Toca A...:

Luis Santiago Sandrini Lagomarsino

Por Hugo del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar