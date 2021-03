» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El regreso a la presencialidad de la Escuela Técnica más grande de la ciudad







En la Luciano Reyes los estudiantes fueron divididos en 28 burbujas semanales: tienen clases de una hora y media y luego continúan con su aprendizaje bajo modalidad remota. Dentro del establecimiento el protocolo COVID vigente, sumado al seguimiento de toda persona que ingresa, hacen posible que hasta ahora no se hayan registrado contagios. La Luciano Reyes es la escuela de educación técnica más grande de Campana, con una matrícula que supera los mil estudiantes. Su tamaño dimensiona el esfuerzo organizativo que requirió volver a implementar las clases presenciales, luego de un año de enseñanza remota debido al COVID-19. Un proyecto que contempla la fusión de dos ciclos lectivos, la disposición del alumnado en 28 burbujas semanales y un sistema de enseñanza que se apoya fuertemente en la tecnología disponible. Y pese a las restricciones todavía vigentes, este trabajado retorno a la presencialidad incrementó el entusiasmo de los chicos, que van a clases incluso en días donde se hace cuesta arriba. Sin ir más lejos sucedió el último jueves, cuando el fuerte temporal inundó el bajo y la escuela debió suspender las clases. "En otro momento ni hubieran pisado la escuela", señaló Cecilia Paternoste, una de las vicedirectoras de la institución, en referencia a los estudiantes que desafiaron la tormenta y llegaron hasta el establecimiento. Como las demás escuelas, el 2020 la Luciano Reyes lo vivió a través de la pantalla. Las clases se volcaron a Google Classroom, que permite gestionar el dictado de una materia mediante la posibilidad de realizar videoconferencias, intercambiar chats y compartir documentos en una misma plataforma. Gratuita -solo hay que poseer una cuenta de Gmail-, su uso creció de manera exponencial por la pandemia: solo entre marzo y abril del año pasado llegó a duplicar su cantidad de usuarios en todo el mundo. En paralelo, docentes de la especialidad de Programación y estudiantes implementaron una mesa de ayuda técnica para asesorar a toda la comunidad educativa en el salto tecnológico que la virtualidad exigía dar. Se trató de un grupo cerrado de Facebook en el que se iban compartiendo tutoriales sobre distintas aplicaciones y respondiendo las consultas que surgían. "El Centro de Estudiantes colaboró muchísimo con la asistencia tecnológica en la virtualidad", amplió Paternoste. "Desarrollaron una red a través de la que gestionaron todos los trabajos prácticos de todas las materias a lo largo del año". Tanto el sistema unificado de clases vía Classroom como la red de TPs fueron un punto de partida importante para edificar la nueva presencialidad. Es que el regreso a las aulas no podía ser convencional. En cada salón debía respetarse una cantidad máxima de personas, los flujos de circulación dentro del establecimientos tenían que estar delimitados y el seguimiento de los contactos estrechos era mandatorio si se pretendía actuar con rapidez para romper una eventual -y probable- cadena de contagios. La respuesta era evidente: había que diseñar una cursada híbrida. Por eso las experiencias de los últimos doce meses cobraron aun más valor. Hoy, los alumnos asisten a clases de una hora y media de duración, divididos en 28 burbujas semanales de 15 integrantes. Tapabocas, dispensers de alcohol en gel, distanciamiento, toma de temperatura en la entrada y protocolos de limpieza se volvieron rutinarios. Además, toda persona que ingresa a la escuela está registrada: de ser necesario, las demás con las que entró en contacto estrecho pueden ser localizadas en poco tiempo. La colaboración de la cooperadora y el aporte de Consejo Escolar fueron indispensables para montar las medidas preventivas. Una vez culminada la clase presencial, los estudiantes continúan su aprendizaje de manera online. La cursada sigue vía Classroom, mientras que la red de TPs se reconvirtió para aplicar el llamado régimen de Promoción Acompañada. Como las crisis sanitaria y socioeconómica golpearon muy duro a la gran mayoría de los hogares de la ciudad, muchos jóvenes disminuyeron su performance educativa. Los estudiantes de la Luciano Reyes no fueron la excepción. De sus 1.100 alumnos, 700 terminaron el 2020 adeudando al menos una materia y 70 perdieron directamente el contacto con la escuela. Ante este panorama generalizado, las autoridades educativas fusionaron ambos ciclos lectivos e implementaron para los jóvenes que más dificultades manifestaron hasta el momento la Promoción Acompañada, que estipula respaldo específico y pautas para la recuperación de los contenidos no incorporados. "Mantener el vínculo con los alumnos fue el gran objetivo del año pasado", recordó Paternoste. "El equipo de Orientación fue el encargado de seguir los casos sin conectividad e indagar qué otros tipos de necesidades existían. Trabajó arduamente para llegar a todos los alumnos y acercarlos a las distintas posibilidades que había". Otra complejidad que trajo el nuevo año fue la necesidad de cubrir las horas de los profesores que por pertenecer a grupos de riesgos COVID solo podían ejercer la virtualidad. La falta de designaciones agravaba el escenario. Fue la solidaridad de los docentes lo que permitió garantizar las horas de clases presenciales, con aquellos en condiciones de asistir supliendo las ausencias. En el horizonte aparecen incertidumbres, como la metodología de evaluación que se aplicará en este ciclo lectivo unificado. Pero al mismo tiempo, hay iniciativas que permiten soñar con una educación de mayor calidad. Con el aporte de Tenaris, se está reformando toda el ala de talleres para concentrar en un solo lugar los de las cuatro orientaciones y el ciclo básico. Es una obra histórica. Mientras, los directivos tramitan con otras empresas capacitaciones técnicas y demás aportes que puedan potenciar a la Luciano Reyes, que no se conforma solo con ver a sus chicos de vuelta en las aulas y va por más.











El regreso a la presencialidad de la Escuela Técnica más grande de la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar