Derlinda Helse presentó "Esencia", su primer libro

Fue un encuentro emotivo entre familiares y amigos. En diálogo con La Auténtica Defensa menciona "cuando uno escribe siempre tiene que pensar en llegar al corazón de la otra persona". La pandemia hizo creer a muchas personas que era la oportunidad para finalmente escribir ese libro que todos estábamos esperando. En esta oportunidad la vecina Derlinda Rosa Helse (63) presentó frente a sus familiares y amigos su primera obra literaria titulada "Esencia". Fue en un encuentro íntimo en el salón del Edificio 6 de Julio. En diálogo con La Auténtica Defensa aseveró "la escritura de mi primer libro fue fácil pero lo difícil es controlar la emoción al ver tanta gente querida junta, en especial a la gente de C.A.L.". Derlinda forma parte de la entidad local desde 2019 hasta que la pandemia frenó la actividad presencial pero reconoce que se siguió trabajando de forma virtual. "Ellos me han ayudado siempre, han sido mi familia en las letras". Al no poder concurrir a sus clases de folklore con Nahuel Moreyra o andar en bicicletas Derlinda encontró en la escritura todo el tiempo a llenar. Fue así que surgió "Esencia". Es un relato contado por partes "para que no aburra y tiene poemas dedicados a la familia", detalla. "Si bien este libro habla del pasado, invoco al lector a que es lindo el pasado, no hay que olvidarlo porque si no no tenes raíces pero siempre hay que sacar lo triste, lo feo, aprender de eso y seguir para adelante con lo aprendido, pero con positivismo, con ganas. No hay que bajonearse hay que darle para adelante". Derlinda nació en Calchaquí, provincia de Santa Fe. Pasó su primera infancia en el campo, al lado de sus padres Agustín I. Helse y Cledia Gauna. A los 9 años, sus padres migraron a la ciudad de Campana en busca de mejorar la calidad de vida y así poder reunir a los siete integrantes de la familia. En nuestra ciudad, cursó en diferentes establecimientos públicos la finalización de sus estudios primarios, Escuela Nº8 y Nº2 respectivamente, seguidamente finalizó Secretariado Comercial en Escuela Nº1 Luciano Reyes. "Esencia porque es de donde yo vengo. No nací así, traigo genes, traigo historia. Eso es esencia, el valor del libro. Con Esencia termina la etapa de Santa Fe antes que me venga a vivir a Campana". Derlinda no quiere adelantar su próximo libro pero resalta "de Campana tengo mucho más para decir porque este lugar me cobijó, me enseñó. Esencia fue la niñez, Campana ya es preadolescencia y todo lo demás. Me casé con un campanense y tengo un hijo. La gente de Campana me ayudó muchísimo". Al integrar la Sociedad Argentina de Escritores Filial Campana existe la posibilidad de escribir una antología pero nada en concreto aún. Visiblemente emocionada Derlinda asegura "estar en pandemia y hacer algo que le pueda servir a los demás es un logro. El logro más grande que yo quiero y que todavía no tengo los resultados es que los chicos más chicos vean que hubo otra infancia sin celulares, hubo una infancia de naturaleza, de amor de los padres a pesar de los faltantes, que hubo una vida que uno procuraba salir adelante con lo poco que tenía". Luego de la presentación la escritora hizo un brindis con los presentes para dar paso a la adquisición y firma de libros. "Las letras son un mensaje, cuando uno escribe, siempre tiene que pensar en llegar al corazón de la otra persona. Edificarla, nunca sembrar el odio, el rencor o el miedo. Siempre hay que escribir con esperanza", concluye. PARTICIPACIONES - VII Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo (Manuel Ocampo) 2019 - Ronda de lectura Biblioteca Municipal Campana, organizado por SADE 2019 - Maratón Nacional de Lectura 2019 - Presentación del libro "Brindis por la Vida" de Matilde Villani de Frerking Campana 2019 - Muestra de Cuadros y Poemas "COLORES Y PALABRAS Salón Ronald Nash Campana 2019 - Celebración 108º Aniversario Biblioteca Dr. Octavio R. Amadeo Campana 2019 - Encuentro "Poesía en Primavera" 2019 C.A.L Campana - VIII Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo (Manuel Ocampo) 2020 - Tercer Premio Poesía Certamen Literario "Celeste y Blanco" 2020









