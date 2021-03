» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Vuelos y Vacaciones:

Ríos y Termas por el Litoral en auto propio

Por Lic. Guillermo Ceballos







Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en este caso la propuesta es en vehículo propio, uniéndose a la caravana desde Campana, en Ruta 9. Volvemos a recordar que Vuelos y Vacaciones - Paralelo 54, por ser una agencia con legajo activo, está autorizada a vender bajo el Plan Ahora 18, con primer pago diferido a tres meses. Esto está vigente hasta el 31/03/2021. Como aclaramos en ediciones anteriores, esta opción se hace con el vehículo propio de cada uno. La totalidad del viaje en esta propuesta es una caravana de vehículos acompañados con 3 coordinadores encargados de asistir a los vehículos ante cualquier inconveniente, uno de ellos será un mecánico, otro coordinador del grupo y un tercer guía que describirá el viaje por altavoces que serán entregados a cada vehículo. Cada programa de viaje incluye además las noches de alojamiento con desayunos y algunos almuerzos o cenas y la garantía de reprogramación de fecha, a elección del pasajero, en caso de que por disposiciones gubernamentales no se pueda circular por las rutas y localidades del itinerario. Esta opción que detallaremos será válida para salir el día 08/05/2021. Debido al éxito que tuvo esta modalidad y los pedidos por parte de pasajeros de circuitos más cortos y de menor longitud de manejo, les ofrecemos en esta oportunidad algo acorde. La caravana comienza en Campana, y harán pernocte en la ciudad de Rosario, un destino al que muchos estamos acostumbrados a visitar por una noche o dos, a 265 Km solamente. El día de llegada se visitarán el Monumento a la Bandera, sus playas más famosas, el Parque Independencia, Balneario La Florida y parques y plazas más importantes, un City Tour como cualquier otro, donde irán haciendo las paradas grupales y tendrán las explicaciones mientras circulan, a través de los altavoces entregados a cada vehículo y durante las mismas paradas. Luego del primer pernocte en Rosario siguen los siguientes dos en Paraná, dos en Federación y los últimos tres en Colón, con lo cual son tramos cortos, es un itinerario descansado y de solo ocho noches de alojamiento. Pero vamos por orden, desde Rosario, el primer destino será San Lorenzo, donde realizarán la visita al Convento de San Carlos, de fines del 1.700, herencia jesuita y sitio desde donde San Martín preparó la batalla de San Lorenzo, única batalla liberada por él en actual territorio argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. Luego de la visita se retrocede nuevamente a Rosario para cruzar el Río Paraná a través del Puente Rosario-Victoria, visitando esta ciudad entrerriana brevemente, sobre todo su abadía benedictina, primera fundación benedictina de América Latina (1.899). Hoy nuestro país cuenta con 17 órdenes, siendo ésta de Victoria la más visitada. Este día, antes de llegar a Paraná habrá tiempo para recorrer en Parque Nacional Pre Delta, en las afueras de Diamante, perfectamente senderizado y mantenido, donde comienza este bioma de islas y lagunas que forma del Delta del Paraná, siempre rodeados de los cardenales que se muestran por todo el parque y serán testigos de la caminata. Durante la estadía en Paraná visitarán Cayastá (cruzando por el túnel sub-fluvial), asentamiento original de la Ciudad de Santa Fe de la Vera o Santa Fe La Vieja. Se visitarán las ruinas de la ciudad y los principales atractivos de la capital de Santa Fe, la Basílica de Guadalupe, la ribera del Río Paraná, su puente colgante, el Casco Histórico con su Manzana Jesuítica y el Paseo de la Constitución (tengamos en cuenta que esta ciudad fue donde se sancionó la Constitución Nacional en 1853 y también fue sede de su reforma de 1994). Luego de este recorrido será momento de regresar a Paraná para hacer una breve recorrida de la ciudad, sus barrancos sobre el río, parques, Catedral Metropolitana y el viejo Senado de la Confederación Argentina. Cuando dejan Paraná viene como siguiente destino de pernocte Federación, donde todo se relaja por un día y medio, para bajar revoluciones y tomar baños termales, o visitar sus playas. Solo camino a Federación será momento de pasar brevemente por Concordia y luego la Represa de Salto Grande con su enorme presa, el lago y sus 14 turbinas. Camino a Colón, último destino-base, visitarán el Parque Nacional El Palmar, donde habrá tiempo suficiente para recorrerlo a pie y en vehículo. Los siguientes dos días serán libres, los que quieran reforzarán los baños termales en Villa Elisa, Colón o San José, podrán recorrer la ciudad, hacer compras o visitar los bancos de arena del Río Uruguay (Cambacuá es siempre una alternativa excelente, donde no podrán creer el color del agua y su transparencia). El día de regreso a Campana no será simplemente un trayecto dedicado a hacer promedio de ruta, el Palacio San José será la primera parada, que fuera residencia del Gral. Justo José de Urquiza, un edificio realmente de avanzada en su momento de máximo esplendor y una historia digna de ser escuchada. Las visitas a Concepción del Uruguay y Gualeguaychú serán los últimos dos puntos del viaje antes de entrar a la provincia por nuestros vecinos puentes, ya acostumbrados a transitarlos.







Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



