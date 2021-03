Del cielo a la tierra. He escrito el 21 de marzo de 2021: Nuestros hermanos de la luz, los alienígenas como erróneamente os llamais, están presentes y activos y los testimonios son, no por casualidad, de hermanos de nuestra comunidad Giovannea. ¡Roberto Catarinozzi es uno de estos! Pier Giorgio caria ha analizado estas bellísimas filmaciones. Leed y mirad. En Fe. PLANETA TIERRA, Giorgio Bongiovanni, 21 de marzo de 2021 https://bit.ly/3w41rBM ESFERAS DE LUZ FILMADAS EN SUBIACO (ITALIA) Nuestro amigo y colaborador Roberto Catarinozzi, el 4 de enero y el 5 de febrero de 2021, ha realizado otras dos filmaciones de esferas de luz en Subiaco, en los suburbios del este de Roma. Estos nuevos videos confirman el continuo aumento de avistamientos de ovnis, siempre reportados por nuevos testigos. Roberto Catarinozzi ha demostrado ser un nuevo protagonista importante que filma repetidamente y con excelente calidad los objetos voladores de origen extraterrestre, presentes en nuestros cielos. Publicamos a continuación el informe de los dos avistamientos y los enlaces a los correspondientes videos realizados por el testigo, junto con las notas del equipo técnico utilizado. P.G. Caria. Filmación de esfera de luz del 04/01/2021, hora 13.30 Después del almuerzo salí al jardín y vi sobre la vertical de la casa, a unos 500 metros de distancia, un objeto luminoso muy grande e inmóvil. Así que inmediatamente corrí al interior de la casa a buscar el equipo de filmación. Debo comenzar diciendo que esa misma mañana, debido a un extraño presentimiento, ¡había cargado el celular que uso exclusivamente para filmar con telescopio! Cuando regreso afuera, el objeto había desaparecido o había sido cubierto por nubes. Posteriormente, después de unos 10 minutos de búsqueda, pude ubicar nuevamente el objeto, esta vez más pequeño, ya que se había movido hacia el este, en el único tramo de cielo que quedó libre de nubes. Así pude recuperarlo y durante el rodaje traté de contactar a alguien a través de una video llamada para que participara, pero la red no estaba disponible en ese momento, y no pude lograrlo. He realizado estas filmaciones para compartir el evento con la mayor cantidad de gente posible, para testimoniar la presencia constante de estos objetos. Quizás una buena señal de paz, justo el día de la sentencia que negó la extradición de Julián Assange. Reitero que la particularidad radica en el hecho de que es como si lo hubiera intuido desde la mañana, que se manifestaría, porque algo adentro me impulsó a cargar el celular que hacía tiempo que no usaba, entonces , es como si hubiera estado preparado para el evento. Una experiencia maravillosa, que espero se repita para mostrarles a todos que algo se está moviendo allá afuera. Es hora de que nosotros también nos movamos y contribuyamos al cambio de esta sociedad, aplicando una ciencia ética y no económica, un sistema colaborativo y no competitivo, conceptos que seres mucho más evolucionados que nosotros han estado intentando trasmitirnos durante muchos años y que son la clave para que nuestro futuro sea mucho mejor respecto a la situación que vivimos ahora. Enlace al video del 01/04/2021: https://www.youtube.com/watch?v=fKDIhx3B8rI Filmación de la Esfera de luz del 05.02.2021, hora 3:00 pm Estaba en la casa, ocupado con una mudanza y mientras empacaba mis libros, salí al jardín para dejar una caja para llevar. En ese momento en el cielo noté una esfera, fui llamado a mirar hacia arriba en su dirección. Inmediatamente tome el equipo de filmación y salí afuera. El rodaje duró aproximadamente una hora durante la cual llamé a varias personas para que vieran el evento en vivo. En el video, justo cuando algunos amigos abandonaron la transmisión en vivo, el objeto literalmente implosionó y luego desapareció. Fue una gran emoción, nuestros hermanos mayores de otros mundos volvieron a hacer sentir su presencia y su amor. Los tiempos están maduros y dada la frecuencia de las señales, espero grandes cosas durante este 2021. Enlace al video del 05.02.2021: https://www.youtube.com/watch?v=5oyE_9eZBHE Equipo utilizado: Para filmar utilicé un telescopio Celestron c70 con un soporte para teléfono móvil. Esta es la primera foto que tomo con el nuevo instrumento, que reemplazó al antiguo telescopio 15-45X. El diámetro 70 permite un zoom de hasta 100x incluido el zoom electrónico del teléfono móvil. Roberto Catarinozzi 21 de marzo de 2021 Los extraterrestres y la segunda venida de Cristo Las naves extraterrestres que visitan la Tierra conocen perfectamente la situación crítica que vivimos como sociedad en todos los niveles, donde la posibilidad de un autoexterminio está cada vez más cerca. Las últimas tensiones militares fueron provocadas por el actual presidente Biden atacando a Putin y llamándolo de asesino y a esto se suma la cuenta regresiva del cambio climático que pone un punto de inflexión en la civilización del petróleo, tal cual nos conocemos. En ese sentido los extraterrestres no se están divirtiendo, ni haciendo turismo en un mundo en llamas. Al contrario ellos son plenamente conscientes de las muertes de miles y miles que permitimos a diario, justificándolas como inevitables por parte de una sociedad pasiva que las mira sin hacer nada. Ellos, los extraterrestres son la vanguardia que antecede la venida de Cristo que pondrá fin a la pesadilla humana con la instauración de un reino a partir de las cenizas que queden del próximo holocausto que enfrentara la humanidad. Han hecho todo lo posible en el marco de la no intervención sobre el libre albedrio del hombre y la última esperanza esta puesta en la posibilidad del contacto masivo, punto de inflexión en la medida que la humanidad se predisponga colectivamente al cambio. Y en ello trabajamos incansablemente, mas allá de la apatía, la indiferencia y la crueldad de una sociedad zombie que se muere. Porque en ello se juega nuestra supervivencia como especie.

