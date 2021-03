"El ladrón (el diablo) no viene sino para hurtar y matar y destruir; pero yo (Jesús) he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia". (Juan 10:10) El diablo es experto en engañar a la gente, su estrategia es mantener a la gente en el error y la ignorancia, muchos creen tener acceso a Dios, de alguna manera que no sea la que Dios dice en La Biblia, pero todavía no saben, o no se dan cuenta, que su comunión con Dios está interrumpida, y, por lo tanto, el pecado continúa siendo el obstáculo que los separa de Dios. "y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye". (Juan 9:31) Estas personas malgastan su vida en pos de una mentira, pues creen ser adoradores de Dios, pero son esclavos de la mentira: "El diablo es el padre de la mentira". (Juan 8:44). Se les hace interminable poder restablecer una comunicación intima con Dios, y pierden la oportunidad de reconciliarse con Dios, de la única manera prevista por El, que es a través de Jesucristo. ¿Por qué tanto engaño? Porque nadie debería confiar solo en experiencias ocasionales, o la guía de ciegos guía de ciegos, (Mateo 15:14) la verdad se revela en su misma Palabra, ella nos libra del engaño. El apóstol Pedro también nos advierte que: "Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos" (2 Pedro 1:19). Dios nos aconseja: "Inclinad vuestro oído a las Palabras de mi boca" (Salmo 78:1). Y consideremos la oración del salmista: "Abre mis ojos", "Dame entendimiento conforme a tu palabra"..., "la suma de tu palabra es verdad" (Salmo 119: 18,160 y 169). Ore que Dios le hable por su Espíritu a través de "Su Palabra" en una lectura diaria. "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra." (2da Timoteo 3:16-17) Ninguna tradición o costumbre religiosa, puede reemplazar a la lectura personal de La Biblia, y menos, si hay cosas que contradicen lo que Dios dice en Su Palabra. ¿Quieres saber más de lo que dice Dios en Su Palabra "La Biblia"? Busca una Iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Solo tiene valor lo que Dios dice"

Por Emilio Camucce

