Trascender La Cruz que nos toque











Grande o pequeña, todos cargamos con una cruz. No juzgar, perdonar de corazón, comprendiendo que el otro es también sólo otra criatura como nosotros, es el primer paso para vivir el cielo. Hoy es Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Corresponde la lectura del Evangelio de San Marcos, Capítulo 14, versículos del 1 al 15, 47: "Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, para darle muerte. Porque decían: ´No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo´. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ´¿Para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de trescientos denarios para repartir el dinero entre los pobres´. Y la criticaban. Pero Jesús dijo: ´Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía; ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la Buena Noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. "Judas Iscariote, uno de los Doce, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. "El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ´¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?´. Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: ´Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: El Maestro dice: ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta; preparen allí lo necesario´. Al atardecer, Jesús llegó con los Doce". "Jesús -reflexiona el padre Rufino Giménez- lleva a cabo el plan de salvación establecido por Dios. Acepta voluntariamente y con total obediencia. Eso lo lleva a una lucha contra el poder de las tinieblas que se opone al plan de Dios. Jesús habla con solemnidad, viene de estar en el jardín Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén, donde oró la última noche antes de ser arrestado. Ahí es donde vemos con crudeza la humanidad de Jesús: en su combate interior llega a transpirar sangre, encarnando el dolor de la humanidad. Se encuentra en el momento culminante de su vida: es rechazado, condenado, excomulgado, acusado de blasfemo, abandonado de sus discípulos… los más cercanos se desentienden de él. Pedro lo niega. Judas lo vende. Sin embargo, ya clavado en la cruz, perdona a sus verdugos". "El juicio que padeció el Salvador fue la expresión máxima de la injusticia, provocada por grupos religiosos y políticos de aquel momento. Situaciones que hoy podemos traducir de múltiples formas y circunstancias en nuestra sociedad: enfrentamientos ideológicos y hasta armados, desigualdad social, marginación étnica que condena a millones de inocentes… Cristo hoy sigue siendo crucificado injustamente, con gran parte de la población mundial viviendo en la miseria, analfabetismo, condiciones de sometimiento y esclavitud. La pandemia global que atravesamos, provocada por los propios hombres. La falta de acceso a la educación, a la vivienda digna… son condenas que exteriorizan la exclusión y el sufrimiento de mucha gente. La tarea de Jesús es hacer valer el derecho de los excluidos, de los pobres, de los injustamente condenados. Está en nuestra voz y en nuestras manos no naturalizar estas cuestiones a partir de unirse en la fe, en el amor y en la caridad para construir nuestra familia, nuestra iglesia. En definitiva, para ir reconstruyendo el tejido social de nuestro entorno. Según nos indica el profeta Isaías, la misión del cielo de Yahvé se realiza sin brillo ni éxito eterno. Está expuesto a ultrajes y desprecios. Se ha entregado por los pecadores y carga con sus pecados convirtiéndose por su humillación y sufrimientos en salvación para todos. Jesús es obediente en extremo, por eso Dios lo exalta sobre todo nombre: ´Todo se ha cumplido´, dice la Palabra. Por eso, nosotros estamos llamados a seguir creciendo en nuestra fe, y en nuestro tránsito por este mundo terrenal: todo un desafío en este tiempo de Semana Santa para los cristianos, en la que esperamos y celebramos la resurrección del Señor. Su pasión, es también la nuestra por pequeña que sea. ", concluye el sacerdote Rogacionista.

