Ayer comenzó la tercera fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y, por la Zona A, Belgrano de Córdoba superó 1-0 como local a Estudiantes de Buenos Aires para estirar su arranque ideal: suma tres victorias en tres presentaciones. Otro que confirmó un comienzo positivo fue Atlanta: venció 1-0 como visitante a Almirante Brown y llegó a los 7 puntos. En cambio, Temperley fue sorprendido en Turdera por Agropecuario, que le ganó 2-0 y consiguió su primer triunfo del certamen. La actividad de la Zona A continuará hoy con Estudiantes de Río Cuarto vs Quilmes (15.10; TyC Sports) y San Martín de Tucumán vs Mitre de Santiago del Estero (19.00). Mañana lunes jugarán: Gimnasia de Mendoza vs Tigre (15.00; TyC Sports) y Deportivo Riestra vs Alvarado de Mar del Plata (15.30). Y el martes cerrarán Nueva Chicago vs Chacarita (19.00; TyC Sports). En tanto, por la Zona B, Almagro logró su segunda victoria al derrotar 2-1 como local a Instituto de Córdoba, que sigue sin poder ganar. Además, Santamarina igualó en Tandil 1-1 con Barracas Central, mientras All Boys sorprendió al vencer 3-0 como local a Ferro Carril Oeste. Este domingo, además de Villa Dálmine vs Guillermo Brown, también jugarán: San Telmo vs Atlético de Rafaela (15.30) y Güemes de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy (20.30). Y mañana lunes lo harán: San Martín de San Juan vs Brown de Adrogué (17.00), Defensores de Belgrano vs Independiente Rivadavia (17.05; TyC Sports) y Deportivo Morón vs Tristán Suárez (21.10; TyC Sports).



Primera Nacional:

El Pirata sigue perfecto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar